Anbernic RG35XX Pro — клон Game Boy за $45

Anbernic расширила линейку портативных ретро-консолей и представила обновлённую модель RG35XX Pro. Это улучшенная версия уже известной консоли RG35XX, сохранившая привычный форм-фактор с двумя мини-джойстиками и полноценным набором кнопок и триггеров.

Новинка стоит около $45 и обладает техническими характеристиками, достаточными для эмуляции игр с таких платформ, как PS1, PSP, Dreamcast, NES, SNES и Game Boy. Кроме того, Anbernic RG35XX Pro поддерживает стриминг игр с ПК и совместима с беспроводными геймпадами.

Внутри установлен 4-ядерный процессор Allwinner H700 с частотой 1,5 ГГц и графический ускоритель Mali-G31 MP2. Экран — 3,5-дюймовый IPS с разрешением 640×480 и полным ламинированием. Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенной памяти — 64 ГБ с возможностью расширения до 512 ГБ через microSD.

Аккумулятор на 3200 мАч обеспечивает до 7 часов работы без подзарядки. Из коммуникаций доступны Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.2 и Micro-HDMI. В комплект входит карта памяти на 64 ГБ.

Покупателям предложены три варианта цвета корпуса: чёрный, белый и полупрозрачный зелёный.