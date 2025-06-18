Anbernic RG35XX Pro – клон Game Boy за $4518.06.25
Anbernic розширила лінійку портативних ретро-консолей та представила оновлену модель RG35XX Pro. Це покращена версія вже відомої консолі RG35XX, яка зберегла звичний форм-фактор із двома міні-джойстиками та повноцінним набором кнопок та тригерів.
Новинка коштує близько $45 і має технічні характеристики, достатні для емуляції ігор з таких платформ, як PS1, PSP, Dreamcast, NES, SNES і Game Boy. Крім того, Anbernic RG35XX Pro підтримує стрімінг ігор з ПК та сумісна з бездротовими геймпадами.
Усередині встановлений 4-ядерний процесор Allwinner H700 із частотою 1,5 ГГц та графічний прискорювач Mali-G31 MP2. Екран – 3,5-дюймовий IPS з роздільною здатністю 640х480 і повним ламінуванням. Об’єм оперативної пам’яті становить 1 ГБ, а вбудованої пам’яті – 64 ГБ з можливістю розширення до 512 ГБ через microSD.
Акумулятор на 3200 мАг забезпечує до 7 годин роботи без підзарядки. З комунікацій доступні Wi-Fi (2,4 та 5 ГГц), Bluetooth 4.2 та Micro-HDMI. У комплект входить картка пам’яті на 64 ГБ.
Покупцям запропоновано три варіанти кольору корпусу: чорний, білий та напівпрозорий зелений.
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