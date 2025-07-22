AMD Threadripper PRO 9995 WX — процессор с 96 ядрами за $1170022.07.25
Компания AMD официально анонсировала новое поколение высокопроизводительных процессоров — серию Ryzen Threadripper 9000, которая поступит в продажу с 23 июля. Новинки ориентированы в первую очередь на сегмент рабочих станций, а не на энтузиастов HEDT, как раньше.
Технические характеристики
Флагман линейки — AMD Threadripper PRO 9995WX — получил 96 ядер архитектуры Zen 5 с поддержкой 192 потоков благодаря SMT. Максимальная частота достигает 5,4 ГГц.
Среди других ключевых особенностей:
- улучшенная поддержка AVX-512;
- 8-канальная память DDR5-6400;
- интерфейс PCIe 5.0 с 128 линиями.
Ориентация на рабочие станции
В рамках нового подхода AMD сместила фокус с платформ HEDT на высокопроизводительные рабочие станции. Серия Threadripper PRO 9000 позиционируется как решение для задач инженерного моделирования, генеративного дизайна, 3D-рендеринга, локального ИИ и компиляции кода.
Процессоры будут доступны через региональных сборщиков систем, а также у глобальных OEM-производителей: Dell Technologies, HP, Lenovo, Supermicro. Отдельные модели также появятся в продаже у международных партнеров AMD.
Прирост производительности
По заявлениям AMD, серия 9000 демонстрирует заметный прирост производительности по сравнению с предшественниками:
- до 16% роста IPC в типичных задачах для рабочих станций;
- до 25% в бенчмарках, связанных с ИИ (например, SPECworkstation 4.0 AI);
- до 26% разницы между флагманами 9995WX и 7995WX.
Кроме того, новые процессоры поддерживают все актуальные технологии AMD PRO, включая функции безопасности и управления корпоративного уровня.
Цены на процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 9000:
|Модель
|Кол-во ядер
|Рекоменд. цена
|Threadripper PRO 9995WX
|96
|$11 699
|Threadripper PRO 9985WX
|64
|$7 999
|Threadripper PRO 9975WX
|32
|$4 099
|Threadripper PRO 9965WX
|24
|$2 899
|Threadripper PRO 9955WX
|16
|$1 649
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