AMD Threadripper PRO 9995 WX — процессор с 96 ядрами за $11700

Компания AMD официально анонсировала новое поколение высокопроизводительных процессоров — серию Ryzen Threadripper 9000, которая поступит в продажу с 23 июля. Новинки ориентированы в первую очередь на сегмент рабочих станций, а не на энтузиастов HEDT, как раньше.

Технические характеристики

Флагман линейки — AMD Threadripper PRO 9995WX — получил 96 ядер архитектуры Zen 5 с поддержкой 192 потоков благодаря SMT. Максимальная частота достигает 5,4 ГГц.

Среди других ключевых особенностей:

улучшенная поддержка AVX-512;

8-канальная память DDR5-6400;

интерфейс PCIe 5.0 с 128 линиями.

Ориентация на рабочие станции

В рамках нового подхода AMD сместила фокус с платформ HEDT на высокопроизводительные рабочие станции. Серия Threadripper PRO 9000 позиционируется как решение для задач инженерного моделирования, генеративного дизайна, 3D-рендеринга, локального ИИ и компиляции кода.

Процессоры будут доступны через региональных сборщиков систем, а также у глобальных OEM-производителей: Dell Technologies, HP, Lenovo, Supermicro. Отдельные модели также появятся в продаже у международных партнеров AMD.

Прирост производительности

По заявлениям AMD, серия 9000 демонстрирует заметный прирост производительности по сравнению с предшественниками:

до 16% роста IPC в типичных задачах для рабочих станций;

до 25% в бенчмарках, связанных с ИИ (например, SPECworkstation 4.0 AI);

до 26% разницы между флагманами 9995WX и 7995WX.

Кроме того, новые процессоры поддерживают все актуальные технологии AMD PRO, включая функции безопасности и управления корпоративного уровня.

Цены на процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 9000:

Модель Кол-во ядер Рекоменд. цена Threadripper PRO 9995WX 96 $11 699 Threadripper PRO 9985WX 64 $7 999 Threadripper PRO 9975WX 32 $4 099 Threadripper PRO 9965WX 24 $2 899 Threadripper PRO 9955WX 16 $1 649