AMD Threadripper PRO 9995 WX – процесор із 96 ядрами за $11700

Компанія AMD офіційно анонсувала нове покоління високопродуктивних процесорів – серію Ryzen Threadripper 9000, яка надійде у продаж із 23 липня. Новинки орієнтовані насамперед на сегмент робочих станцій, а не на ентузіастів HEDT, як раніше.

Технічні характеристики

Флагман лінійки – AMD Threadripper PRO 9995WX – отримав 96 ядер архітектури Zen 5 з підтримкою 192 потоків завдяки SMT. Максимальна частота сягає 5,4 ГГц.

Серед інших ключових особливостей:

покращена підтримка AVX-512;

8-канальна пам’ять DDR5-6400;

інтерфейс PCIe 5.0 з 128 лініями.

Орієнтація на робочі станції

В рамках нового підходу AMD змістила фокус із платформ HEDT на високопродуктивні робочі станції. Серія Threadripper PRO 9000 позиціонується як рішення для задач інженерного моделювання, генеративного дизайну, 3D-рендерінгу, локального ІІ та компіляції коду.

Процесори будуть доступні через регіональних збирачів систем, а також у глобальних виробників OEM: Dell Technologies, HP, Lenovo, Supermicro. Окремі моделі також з’являться у продажу міжнародних партнерів AMD.

Приріст продуктивності

За заявами AMD, серія 9000 демонструє помітний приріст продуктивності порівняно з попередниками:

до 16% зростання IPC у типових завданнях для робочих станцій;

до 25% у бенчмарках, пов’язаних з ІІ (наприклад, SPECworkstation 4.0 AI);

до 26% різниці між флагманами 9995WX та 7995WX.

Крім того, нові процесори підтримують усі актуальні технології AMD PRO, включаючи функції безпеки та управління корпоративного рівня.

Ціни на процесори AMD Ryzen Threadripper PRO 9000:

Модель Кількість ядер Рекоменд. ціна Threadripper PRO 9995WX 96 $11 699 Threadripper PRO 9985WX 64 $7 999 Threadripper PRO 9975WX 32 $4 099 Threadripper PRO 9965WX 24 $2 899 Threadripper PRO 9955WX 16 $1 649