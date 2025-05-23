AMD Radeon RX 9060 XT — новая бюджетная видеокарта23.05.25
На выставке Computex 2025 компания AMD официально представила бюджетную видеокарту Radeon RX 9060 XT, которая должна составить конкуренцию решениям Nvidia — RTX 5060 и 5060 Ti.
Покупателям предложат две версии новинки: с 8 и 16 ГБ видеопамяти. При этом остальные характеристики одинаковы — в основе лежит чип Navi 44 XT на архитектуре RDNA 4. Карта получила 2048 вычислительных ядер, 32 RT-блока и 64 ядра для задач ИИ. Заявленная тактовая частота — 3,13 ГГц, пропускная способность памяти — 20 Гбит/с, шина — 128-битная. Энергопотребление составит 150 Вт для младшей версии и 182 Вт — для старшей.
Интерфейс подключения — PCIe 5.0×16, видеовыходы — DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b. Также заявлена поддержка технологии масштабирования изображения AMD FSR 4, которая ранее была доступна только на более дорогих моделях. По заявлениям AMD, Radeon RX 9060 XT в среднем на 6% опережает GeForce RTX 5060 Ti в разрешении 1440p.
Референсных моделей не будет — выпуск карт возьмут на себя партнёры AMD. В продаже новинка появится в июне: версия с 8 ГБ оценена в $299, с 16 ГБ — в $349.
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