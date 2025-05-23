AMD Radeon RX 9060 XT – нова бюджетна відеокарта23.05.25
На виставці Computex 2025 компанія AMD офіційно представила бюджетну відеокарту Radeon RX 9060 XT, яка має скласти конкуренцію рішенням Nvidia – RTX 5060 та 5060 Ti.
Покупцям запропонують дві версії новинки: з 8 та 16 ГБ відеопам’яті. При цьому інші характеристики однакові – в основі лежить чіп Navi 44 XT на архітектурі RDNA 4. Карта отримала 2048 обчислювальних ядер, 32 RT-блоки та 64 ядра для завдань АІ. Заявлена тактова частота – 3,13 ГГц, пропускна спроможність пам’яті – 20 Гбіт/с, шина – 128-бітна. Енергоспоживання становитиме 150 Вт для молодшої версії та 182 Вт – для старшої.
Інтерфейс підключення – PCIe 5.0×16, відеовиходи – DisplayPort 2.1a та HDMI 2.1b. Також заявлено підтримку технології масштабування зображення AMD FSR 4, яка раніше була доступна тільки на більш дорогих моделях. За заявами AMD, Radeon RX 9060 XT в середньому на 6% випереджає GeForce RTX 5060 Ti у роздільній здатності 1440p.
Референсних моделей не буде – випуск карток візьмуть на себе партнери AMD. У продажу новинка з’явиться в червні: версія з 8 ГБ оцінена у $299, з 16 ГБ – у $349.
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