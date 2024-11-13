AMD-процессоры в трети всех десктопных процессоров x86

В третьем квартале 2024 года компания AMD добилась значительного прогресса на рынке x86-совместимых процессоров, потеснив Intel во всех сегментах. По итогам квартала совокупная доля AMD выросла до 23,9%, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19,4%). Это не включает процессоры, использующиеся в полузаказных решениях, таких как SoC для игровых консолей и устройства для Интернета вещей.

Наибольшие успехи AMD были зафиксированы в десктопном сегменте, где благодаря выходу процессоров Zen 5 и снижению цен на чипы предыдущих поколений компания увеличила свою долю до 28,7% (в третьем квартале 2023 года этот показатель составлял 19,2%). В мобильном сегменте доля «красных» процессоров также возросла до 22,3%, что является улучшением по сравнению с 19,5% годом ранее.

В серверном сегменте AMD продолжает постепенно увеличивать свою рыночную долю, которая по итогам третьего квартала составила 24,2%. Для сравнения, годом ранее этот показатель был на уровне 23,3%, а в первом квартале 2020 года компания AMD занимала лишь 5% рынка серверных x86-процессоров.

AMD представила свою первую сетевую карту Pensando Pollara 400 с поддержкой 400 GbE — ещё до официального выхода спецификации Ultra Ethernet (UEC) версии 1.0, который ожидается в первом квартале 2025 года. Несмотря на перенос выхода спецификации, карта уже была анонсирована, и её коммерческая доступность планируется на первую половину 2025 года, сразу после официального выпуска UEC.

Pensando Pollara 400 AI NIC предназначена для высокопроизводительных вычислений (HPC) и сетей искусственного интеллекта (AI). Ключевые особенности включают:

Интеллектуальное многопутевое распространение, которое динамически распределяет пакеты данных по оптимальным маршрутам для предотвращения перегрузки сети.

Контроль перегрузки с учётом пути, перенаправляющий данные с временно перегруженных путей для непрерывного высокоскоростного потока данных.

Быстрое обнаружение и обход сбоев сети, обеспечивающие бесперебойную связь между GPU для максимальной производительности кластеров ИИ и минимизации задержек.

Эти функции делают Pensando Pollara 400 отличным решением для масштабируемой и надежной инфраструктуры ИИ, оптимизируя сетевое взаимодействие и повышая эффективность обработки данных в дата-центрах.