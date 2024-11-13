AMD-процесори у третині всіх десктопних процесорів x86

У третьому кварталі 2024 року компанія AMD досягла значного прогресу на ринку x86-сумісних процесорів, потіснивши Intel у всіх сегментах. За підсумками кварталу сукупна частка AMD зросла до 23,9%, що на 4,5% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (19,4%). Це не включає процесори, що використовуються у напівзамовних рішеннях, таких як SoC для ігрових консолей та пристрої для Інтернету речей.

Найбільші успіхи AMD були зафіксовані у десктопному сегменті, де завдяки виходу процесорів Zen 5 та зниженню цін на чіпи попередніх поколінь компанія збільшила свою частку до 28,7% (у третьому кварталі 2023 року цей показник становив 19,2%). У мобільному сегменті частка “червоних” процесорів також зросла до 22,3%, що є покращенням порівняно з 19,5% роком раніше.

У серверному сегменті AMD продовжує поступово збільшувати свою ринкову частку, яка за підсумками третього кварталу становила 24,2%. Для порівняння, роком раніше цей показник був на рівні 23,3%, а в першому кварталі 2020 компанія AMD займала лише 5% ринку серверних x86-процесорів.

AMD представила свою першу мережеву карту Pensando Pollara 400 з підтримкою 400 GbE – ще до офіційного виходу специфікації Ultra Ethernet (UEC) версії 1.0, який очікується в першому кварталі 2025 року. планується на першу половину 2025 року, одразу після офіційного випуску UEC.

Pensando Pollara 400 AI NIC призначена для високопродуктивних обчислень (HPC) та мереж штучного інтелекту (AI).

Інтелектуальне багатоколійне поширення, яке динамічно розподіляє пакети даних оптимальними маршрутами для запобігання перевантаженню мережі.

Контроль перевантаження з урахуванням шляху, що перенаправляє дані з тимчасово перевантажених шляхів для безперервного високошвидкісного потоку даних.

Швидке виявлення та обхід збоїв мережі, що забезпечують безперебійний зв’язок між GPU для максимальної продуктивності кластерів ІІ та мінімізації затримок.

Ці функції роблять Pensando Pollara 400 чудовим рішенням для масштабованої та надійної інфраструктури ІІ, оптимізуючи мережеву взаємодію та підвищуючи ефективність обробки даних у дата-центрах.