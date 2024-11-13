AMD-процесори у третині всіх десктопних процесорів x8613.11.24
У третьому кварталі 2024 року компанія AMD досягла значного прогресу на ринку x86-сумісних процесорів, потіснивши Intel у всіх сегментах. За підсумками кварталу сукупна частка AMD зросла до 23,9%, що на 4,5% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (19,4%). Це не включає процесори, що використовуються у напівзамовних рішеннях, таких як SoC для ігрових консолей та пристрої для Інтернету речей.
Найбільші успіхи AMD були зафіксовані у десктопному сегменті, де завдяки виходу процесорів Zen 5 та зниженню цін на чіпи попередніх поколінь компанія збільшила свою частку до 28,7% (у третьому кварталі 2023 року цей показник становив 19,2%). У мобільному сегменті частка “червоних” процесорів також зросла до 22,3%, що є покращенням порівняно з 19,5% роком раніше.
У серверному сегменті AMD продовжує поступово збільшувати свою ринкову частку, яка за підсумками третього кварталу становила 24,2%. Для порівняння, роком раніше цей показник був на рівні 23,3%, а в першому кварталі 2020 компанія AMD займала лише 5% ринку серверних x86-процесорів.
AMD представила свою першу мережеву карту Pensando Pollara 400 з підтримкою 400 GbE – ще до офіційного виходу специфікації Ultra Ethernet (UEC) версії 1.0, який очікується в першому кварталі 2025 року. планується на першу половину 2025 року, одразу після офіційного випуску UEC.
Pensando Pollara 400 AI NIC призначена для високопродуктивних обчислень (HPC) та мереж штучного інтелекту (AI).
- Інтелектуальне багатоколійне поширення, яке динамічно розподіляє пакети даних оптимальними маршрутами для запобігання перевантаженню мережі.
- Контроль перевантаження з урахуванням шляху, що перенаправляє дані з тимчасово перевантажених шляхів для безперервного високошвидкісного потоку даних.
- Швидке виявлення та обхід збоїв мережі, що забезпечують безперебійний зв’язок між GPU для максимальної продуктивності кластерів ІІ та мінімізації затримок.
Ці функції роблять Pensando Pollara 400 чудовим рішенням для масштабованої та надійної інфраструктури ІІ, оптимізуючи мережеву взаємодію та підвищуючи ефективність обробки даних у дата-центрах.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Samsung Galaxy Flip – не зовсім іміджева історія. Компактний у складеному вигляді та практичний і класичний у розкладеному – він здається повноцінною альтернативою сучасним мобільним апаратам. Розберемося чи це так
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
AMD-процесори у третині всіх десктопних процесорів x86AMD процесор статистика
У третьому кварталі 2024 року компанія AMD досягла значного прогресу на ринку x86-сумісних процесорів, потіснивши Intel у всіх сегментах.
Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl знадобиться відеокарта RTX 4070, а Nvidia вже випустила драйвериNvidia ігри комплектуючі
Для стабільної роботи з частотою понад 60 кадрів в секунду в нативній роздільній здатності Full HD знадобиться відеокарта не нижче за рівень GeForce RTX 4070