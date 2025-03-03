Amazon Ocelot — новый процессор для квантовых вычислений

Amazon Web Services (AWS) представила свой первый квантовый процессор Ocelot, созданный для снижения затрат на квантовую коррекцию ошибок на 90%. В его основе лежат так называемые «кошачьи кубиты», которые позволяют подавлять определенные виды ошибок. В отличие от традиционных подходов, AWS разработала процессор с учетом необходимости встроенной коррекции ошибок.

Чип состоит из двух многослойных кремниевых пластин размером 1 см², объединяющих 14 ключевых элементов: 5 кубитов данных, 5 буферных цепей для стабилизации и 4 вспомогательных кубита для обнаружения ошибок. Одной из главных проблем квантовых вычислений остается их чувствительность к шуму, вызванному вибрациями, теплом и электромагнитными помехами, что приводит к каскадному нарастанию ошибок. Для борьбы с этим в Ocelot используются сверхпроводящие осцилляторы из тонкой пленки тантала, создающие стабильные электрические сигналы для поддержания квантовых состояний.

По мнению Amazon, разработка приближает создание квантовых компьютеров, способных решать задачи, недоступные для традиционных систем. Однако отраслевые эксперты называют это значительным прогрессом, но не революционным прорывом, поскольку сверхпроводящие кубиты с защитой от определенных типов ошибок уже применялись в других разработках.