Amazon Ocelot — новый процессор для квантовых вычислений03.03.25
Amazon Web Services (AWS) представила свой первый квантовый процессор Ocelot, созданный для снижения затрат на квантовую коррекцию ошибок на 90%. В его основе лежат так называемые «кошачьи кубиты», которые позволяют подавлять определенные виды ошибок. В отличие от традиционных подходов, AWS разработала процессор с учетом необходимости встроенной коррекции ошибок.
Чип состоит из двух многослойных кремниевых пластин размером 1 см², объединяющих 14 ключевых элементов: 5 кубитов данных, 5 буферных цепей для стабилизации и 4 вспомогательных кубита для обнаружения ошибок. Одной из главных проблем квантовых вычислений остается их чувствительность к шуму, вызванному вибрациями, теплом и электромагнитными помехами, что приводит к каскадному нарастанию ошибок. Для борьбы с этим в Ocelot используются сверхпроводящие осцилляторы из тонкой пленки тантала, создающие стабильные электрические сигналы для поддержания квантовых состояний.
По мнению Amazon, разработка приближает создание квантовых компьютеров, способных решать задачи, недоступные для традиционных систем. Однако отраслевые эксперты называют это значительным прогрессом, но не революционным прорывом, поскольку сверхпроводящие кубиты с защитой от определенных типов ошибок уже применялись в других разработках.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Нам представилась возможность одними из первых рассказать про смартфон Oppo Reno13 Pro – представителя среднего высокого класса с хорошей производительностью, неплохими камерами и новыми алгоритмами обработки фото.
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Amazon Ocelot — новый процессор для квантовых вычислений Amazon процессор
Amazon Ocelot состоит из двух многослойных кремниевых пластин размером 1 см², объединяющих 14 ключевых элементов
Клавиатуру Gboard для Андроид загрузили более 10 миллиардов раз на Play Store Андроид статистика
Gboard для Android стал очередным приложением Google, преодолевшим отметку в 10 миллиардов загрузок в Play Store. Клавиатура была выпущена 5 июня 2013 года
Amazon Ocelot — новый процессор для квантовых вычислений
Президент Lucasfilm и руководитель франшизы Star Wars Кэтлин Кеннеди уходит в отставку
Киберполиция предупредила о фишинговых QR-кодах в публичных местах
Microsoft закроет Skype уже в мае 2025 года
Представлен флагман Xiaomi 15 Ultra с улучшенной камерой Leica – глобальный релиз смартфона уже 2 марта
ТОП 5 сайтов где можно купить хороший Youtube канал
Google и Qualcomm продлят срок обновления Андроид до 8 лет. Первыми их получат смартфоны Samsung
Китайский ИИ DeepSeek ускоряет Nvidia H800 в 8 раз с помощью FlashMLA для обхода санкций
MSI анонсировала игровые ноутбуки с видеокартами RTX 5000-серии
Steam Deck продается лучше чем ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go и MSI Claw вместе взятые