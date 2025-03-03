Amazon Ocelot – новий процесор для квантових обчислень03.03.25
Amazon Web Services (AWS) представила свій перший квантовий процесор Ocelot, створений для зниження витрат на квантову корекцію помилок на 90%. У його основі лежать звані «котячі кубити», які дозволяють придушувати певні види помилок. На відміну від традиційних підходів, AWS розробила процесор з урахуванням необхідності вбудованої корекції помилок.
Чіп складається з двох багатошарових кремнієвих пластин розміром 1 см², що поєднують 14 ключових елементів: 5 кубітів даних, 5 буферних ланцюгів для стабілізації та 4 допоміжні кубіти для виявлення помилок. Однією з головних проблем квантових обчислень залишається їхня чутливість до шуму, викликаного вібраціями, теплом та електромагнітними перешкодами, що призводить до каскадного наростання помилок. Для боротьби з цим Ocelot використовуються надпровідні осцилятори з тонкої плівки танталу, що створюють стабільні електричні сигнали для підтримки квантових станів.
На думку Amazon, технологія наближає створення квантових комп’ютерів, здатних вирішувати завдання, недоступні для традиційних систем. Однак галузеві експерти називають це значним прогресом, але не революційним проривом, оскільки надпровідні кубити із захистом від певних типів помилок уже застосовувалися в інших розробках.
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