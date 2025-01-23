Alpina B8 GT — самая мощная модель у тюнинг ателье BMW23.01.25
Компания Alpina представила B8 GT — самый мощный серийный автомобиль в своей истории. Оснащённый 4,4-литровым двигателем V8 N63, седан развивает мощность 634 л.с. и крутящий момент 850 Нм. Эти показатели превосходят показатели стандартной модели B8 на 12 л.с. и 50 Нм, а также обеспечивают дополнительное преимущество в 100 Нм по сравнению с BMW M5 CS.
Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, а отметки 200 км/ч автомобиль достигает за 10,5 секунд. Максимальная скорость составляет 330 км/ч. Alpina усовершенствовала восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF для работы с увеличенным крутящим моментом, обеспечив при этом высокую надёжность и плавность переключений.
Особенности и дизайн
Производство модели ограничено 99 экземплярами. Только 20 из них будут окрашены в уникальную двухцветную схему, которая сочетает фирменный синий или зелёный оттенок с чёрным. Внешний облик автомобиля подчёркивает аэродинамический обвес из углеродного волокна, увеличенный задний диффузор, а также фирменные 21-дюймовые диски Alpina Classic с шинами Pirelli P Zero.
Интерьер седана выделяется кожаной отделкой с акцентами из натурального дерева. На центральной консоли размещена металлическая табличка с подписью основателя компании Буркарда Бовензипена, который скончался в 2023 году.
Стоимость и комплектация
Цена Alpina B8 GT в Германии начинается с 225 000 евро. Уникальная двухцветная окраска требует доплаты в размере 11 150 евро. В комплект входит пара брендированных кожаных сумок и эксклюзивные швейцарские часы, что подчёркивает премиальность модели.
Этот автомобиль стал не только техническим достижением Alpina, но и своеобразным трибьютом её основателю, соединяя в себе мощность, утончённый стиль и исключительное внимание к деталям.
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Компания Alpina представила B8 GT — самый мощный серийный автомобиль в своей истории. Оснащённый 4,4-литровым двигателем V8 N63, седан развивает мощность 634 л.с. и крутящий момент 850 Нм
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