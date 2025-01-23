Alpina B8 GT – найпотужніша модель у тюнінг ательє BMW

Компанія Alpina представила B8 GT – найпотужніший серійний автомобіль у своїй історії. Оснащений 4,4-літровим двигуном V8 N63, седан розвиває потужність 634 л. та крутний момент 850 Нм. Ці показники перевершують показники стандартної моделі B8 на 12 л. та 50 Нм, а також забезпечують додаткову перевагу у 100 Нм у порівнянні з BMW M5 CS.

Розгін до 100 км/год займає всього 3,3 секунд, а позначки 200 км/год автомобіль досягає за 10,5 секунд. Максимальна швидкість становить 330 км/год. Alpina удосконалила восьмиступінчасту автоматичну коробку передач ZF для роботи зі збільшеним моментом, що крутить, забезпечивши при цьому високу надійність і плавність перемикань.

Особливості та дизайн

Виробництво моделі обмежено 99 екземплярами. Тільки 20 з них будуть пофарбовані в унікальну двоколірну схему, яка поєднує фірмовий синій або зелений відтінок із чорним. Зовнішній вигляд автомобіля підкреслює аеродинамічний обважування з вуглецевого волокна, збільшений задній дифузор, а також фірмові 21-дюймові диски Alpina Classic з шинами Pirelli P Zero.

Інтер’єр седана виділяється шкіряною обробкою з акцентами із натурального дерева. На центральній консолі розміщено металеву табличку за підписом засновника компанії Буркарда Бовензіпена, який помер у 2023 році.

Вартість та комплектація

Ціна Alpina B8 GT у Німеччині починається з 225 000 євро. Унікальне двокольорове забарвлення вимагає доплати у розмірі 11 150 євро. У комплект входить пара брендованих шкіряних сумок та ексклюзивний швейцарський годинник, що підкреслює преміальність моделі.

Цей автомобіль став не лише технічним досягненням Alpina, а й своєрідним триб’ютом її засновнику, поєднуючи в собі потужність, витончений стиль та виняткову увагу до деталей.