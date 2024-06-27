Аккумулятор UGREEN Energy Pro с 1,54-дюймовым экраном, емкостью 25 000 мАч и мощностью до 65 Вт стоит $48

Компания UGREEN представила новый портативный аккумулятор под названием Energy Pro. Гаджет оснащен цветным TFT-экраном диагональю 1.54 дюйма, который отображает информацию о зарядке, напряжении и силе тока. Емкость аккумулятора составляет 25 000 мАч, что позволяет поддерживать выходную мощность до 65 Вт.

UGREEN Energy Pro предназначен для зарядки различных устройств, включая ноутбуки, планшеты и компактные игровые приставки. Он оснащен двумя портами USB-C и одним USB-A. Кроме того, в комплект поставки входит кабель USB-C 240 Вт, который поддерживает протокол PD 3.1.

На данный момент UGREEN Energy Pro доступен для покупки только в Китае по цене примерно $48. Информация о его глобальном выпуске пока не сообщается, однако аккумулятор уже доступен для приобретения на рынке Китая.