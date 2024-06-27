Аккумулятор UGREEN Energy Pro с 1,54-дюймовым экраном, емкостью 25 000 мАч и мощностью до 65 Вт стоит $4827.06.24
Компания UGREEN представила новый портативный аккумулятор под названием Energy Pro. Гаджет оснащен цветным TFT-экраном диагональю 1.54 дюйма, который отображает информацию о зарядке, напряжении и силе тока. Емкость аккумулятора составляет 25 000 мАч, что позволяет поддерживать выходную мощность до 65 Вт.
UGREEN Energy Pro предназначен для зарядки различных устройств, включая ноутбуки, планшеты и компактные игровые приставки. Он оснащен двумя портами USB-C и одним USB-A. Кроме того, в комплект поставки входит кабель USB-C 240 Вт, который поддерживает протокол PD 3.1.
На данный момент UGREEN Energy Pro доступен для покупки только в Китае по цене примерно $48. Информация о его глобальном выпуске пока не сообщается, однако аккумулятор уже доступен для приобретения на рынке Китая.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro пополнилась новыми моделями среднего и высокого среднего ценового сегмента. Расскажем о новой модели Acer Nitro 16 на процессоре AMD и видеокартой GeForce RTX подробнее.
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Аккумулятор UGREEN Energy Pro с 1,54-дюймовым экраном, емкостью 25 000 мАч и мощностью до 65 Вт стоит $48аккумулятор
Компания UGREEN представила новый портативный аккумулятор под названием Energy Pro. Гаджет оснащен цветным TFT-экраном диагональю 1.54 дюйма, который отображает информацию о зарядке, напряжении и силе тока
Google One отключает свой сервис VPNGoogle VPN сервис
VPN от Google One больше не доступен для использования пользователями, и компания уже начала информировать абонентов о его отключении при попытке подключения.