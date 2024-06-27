Акумулятор UGREEN Energy Pro з 1,54-дюймовим екраном, ємністю 25 000 мАг та потужністю до 65 Вт коштує $4827.06.24
Компанія UGREEN представила новий портативний акумулятор під назвою Energy Pro. Гаджет оснащений кольоровим TFT-екраном діагоналлю 1.54 дюйма, який відображає інформацію про зарядку, напругу та силу струму. Місткість акумулятора становить 25 000 мАг, що дозволяє підтримувати вихідну потужність до 65 Вт.
UGREEN Energy Pro призначений для заряджання різних пристроїв, включаючи ноутбуки, планшети та компактні ігрові приставки. Він оснащений двома портами USB-C та одним USB-A. Крім того, до комплекту постачання входить кабель USB-C 240 Вт, який підтримує протокол PD 3.1.
На даний момент UGREEN Energy Pro доступний для покупки лише у Китаї за ціною приблизно $48. Інформація про його глобальний випуск поки не повідомляється, проте акумулятор вже доступний для придбання ринку Китаю.
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Акумулятор UGREEN Energy Pro з 1,54-дюймовим екраном, ємністю 25 000 мАг та потужністю до 65 Вт коштує $48акумулятор
Компанія UGREEN представила новий портативний акумулятор під назвою Energy Pro. Гаджет оснащений кольоровим TFT-екраном діагоналлю 1.54 дюйма, який відображає інформацію про зарядку, напругу та силу струму.
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