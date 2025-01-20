Adobe позволит удалять фон и менять размер тысяч фото одним кликом

Adobe запустила новый инструмент Firefly Bulk Create, позволяющий редактировать сразу десятки тысяч изображений. Сервис стал доступен в бета-версии в веб-приложении Firefly, пока только для пользователей из США.

Firefly Bulk Create предлагает две основные функции: изменение размера изображений и редактирование фона. Пользователи могут удалить фон, заменить его другим изображением или задать определённый цвет. Для работы с инструментом достаточно загрузить снимки с компьютера, Dropbox или Adobe Experience Manager и выполнить действия всего одним нажатием.

Пакеты файлов можно сохранять в форматах PNG и JPEG, а в будущем разработчики обещают добавить поддержку формата PSD для Photoshop.

Для изменения размеров изображений Firefly Bulk Create предлагает предустановленные параметры для рекламных баннеров и популярных платформ, таких как TikTok, Instagram и Facebook. При необходимости растянуть фон используется генеративный искусственный интеллект. Однако, как отмечает сайт The Verge, в некоторых случаях на сложных фонах могут появляться искажения.

Так как редактирование больших партий файлов требует значительных вычислительных ресурсов, Adobe планирует сделать инструмент платным. Предполагается, что доступ будет предоставляться владельцам премиального тарифа Adobe Firefly.

Firefly Bulk Create является частью семейства инструментов Firefly — креативных генеративных моделей ИИ, которые интегрированы в ведущие программы Adobe и доступны как в отдельной веб-версии, так и в составе приложений.