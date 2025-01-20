Adobe дозволить видаляти фон та змінювати розмір тисяч фото одним кліком

Adobe запустила новий інструмент Firefly Bulk Create, що дозволяє редагувати одразу десятки тисяч зображень. Сервіс став доступний у бета-версії у веб-додатку Firefly, поки що тільки для користувачів із США.

Firefly Bulk Create пропонує дві основні функції: зміна розміру зображень та редагування фону. Користувачі можуть видалити фон, замінити його іншим зображенням або встановити певний колір. Для роботи з інструментом достатньо завантажити знімки з комп’ютера, Dropbox або Adobe Experience Manager і виконати дії лише одним натисканням.

Пакети файлів можна зберігати у форматах PNG та JPEG, а в майбутньому розробники обіцяють додати підтримку PSD для Photoshop.

Для зміни розмірів зображень Firefly Bulk Create пропонує встановлені параметри для рекламних банерів та популярних платформ, таких як TikTok, Instagram та Facebook. При необхідності розтягнути фон використовується штучний генеративний інтелект. Однак, як зазначає сайт The Verge, у деяких випадках на складних фонах можуть з’являтися спотворення.

Оскільки редагування великих партій файлів потребує значних обчислювальних ресурсів, Adobe планує зробити інструмент платним. Передбачається, що доступ надаватиметься власникам преміального тарифу Adobe Firefly.

Firefly Bulk Create є частиною сімейства інструментів Firefly — креативних генеративних моделей ІІ, які інтегровані у провідні програми Adobe та доступні як в окремій веб-версії, так і у додатках.