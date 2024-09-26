Администрация TikTok удалила профили связанные с российскими государственными СМИ

Социальная сеть TikTok удалила аккаунты, связанные с российскими государственными медиа, из-за их участия в скрытых операциях по влиянию. Об этом сообщает Sky News.

Меры предприняты в рамках усилий платформы по борьбе с дезинформацией перед президентскими выборами в США, которые состоятся в ноябре. Среди удалённых аккаунтов — страницы медиагруппы «Россия сегодня», управляющей «РИА Новости» и «Спутник», а также структуры «ТВ-Новости», отвечающей за телеканал RT.

Ранее TikTok ограничил доступ к этим аккаунтам в Великобритании и странах ЕС, пометив их контент как контролируемый государством. В настоящее время предполагается, что эти аккаунты запрещены навсегда.

Ранее случилось большое обновление самого популярного сегодня приложения для смартфонов. На самом деле нет, не эпохальное. Интерфейс TikTok теперь лучше оптимизирован для планшетов и складных гаджетов.

Приложение с помощью которого китайские власти собирают и следят за смартфонами по всему миру. TikTok теперь предлагает более совершенную видеоленту, которая демонстрирует контент с повышенной четкостью.

Программа получила обновленные навигационные панели в верхней и нижней части экрана для легкого доступа к необходимым функциям, поэтому пользоваться TikTok будет еще удобнее

Добавлена поддержка альбомной и книжной ориентации – неважно, как вы держите устройство, TikTok теперь будет работать в альбомной или книжной ориентации, что особенно актуально для просмотра с планшета.