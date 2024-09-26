Администрация TikTok удалила профили связанные с российскими государственными СМИ26.09.24
Социальная сеть TikTok удалила аккаунты, связанные с российскими государственными медиа, из-за их участия в скрытых операциях по влиянию. Об этом сообщает Sky News.
Меры предприняты в рамках усилий платформы по борьбе с дезинформацией перед президентскими выборами в США, которые состоятся в ноябре. Среди удалённых аккаунтов — страницы медиагруппы «Россия сегодня», управляющей «РИА Новости» и «Спутник», а также структуры «ТВ-Новости», отвечающей за телеканал RT.
Ранее TikTok ограничил доступ к этим аккаунтам в Великобритании и странах ЕС, пометив их контент как контролируемый государством. В настоящее время предполагается, что эти аккаунты запрещены навсегда.
Ранее случилось большое обновление самого популярного сегодня приложения для смартфонов. На самом деле нет, не эпохальное. Интерфейс TikTok теперь лучше оптимизирован для планшетов и складных гаджетов.
Приложение с помощью которого китайские власти собирают и следят за смартфонами по всему миру.TikTok теперь предлагает более совершенную видеоленту, которая демонстрирует контент с повышенной четкостью.
Программа получила обновленные навигационные панели в верхней и нижней части экрана для легкого доступа к необходимым функциям, поэтому пользоваться TikTok будет еще удобнее
Добавлена поддержка альбомной и книжной ориентации – неважно, как вы держите устройство, TikTok теперь будет работать в альбомной или книжной ориентации, что особенно актуально для просмотра с планшета.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Новое поколение флагманских внутриканальных наушников Sony оснастили новыми драйверами, оставив ту же автономность и многочисленные плюшки алгоритмов. Посмотрим, все ли по-прежнему так радужно у модели Sony WF-1000XM5
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Часы Vivo Watch 3 с BlueOS имеют продолжительность работы до 16 днейVivo умные часы
Часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 x 466 пикселей и работают на операционной системе BlueOS.
Администрация TikTok удалила профили связанные с российскими государственными СМИвойна интернет
Социальная сеть TikTok удалила аккаунты, связанные с российскими государственными медиа, из-за их участия в скрытых операциях по влиянию. Об этом сообщает Sky News.