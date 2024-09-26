Адміністрація TikTok видалила профілі, пов’язані з російськими державними ЗМІ

Соціальна мережа TikTok видалила акаунти, пов’язані з російськими державними медіа, через їхню участь у прихованих операціях з впливу. Про це повідомляє Sky News.

Заходи вжиті в рамках зусиль платформи боротьби з дезінформацією перед президентськими виборами в США, які відбудуться в листопаді. Серед віддалених акаунтів — сторінки медіагрупи “Росія сьогодні”, яка управляє “РІА Новини” та “Супутник”, а також структури “ТВ-Новини”, яка відповідає за телеканал RT.

Раніше TikTok обмежив доступ до цих облікових записів у Великобританії та країнах ЄС, позначивши їх контент як контрольований державою. В даний час передбачається, що ці облікові записи заборонені назавжди.

Раніше сталося велике оновлення найпопулярнішого сьогодні програми для смартфонів. Насправді ні, не епохальне. Інтерфейс TikTok тепер краще оптимізований для планшетів та складаних гаджетів.

Додаток, за допомогою якого китайська влада збирає і стежить за смартфонами по всьому світу. -admin/”> TikTok тепер пропонує більш досконалу відеострічку, яка демонструє контент із підвищеною чіткістю.

Програма отримала оновлені навігаційні панелі у верхній та нижній частині екрану для легкого доступу до необхідних функцій, тому користуватися TikTok буде ще зручніше

Додана підтримка альбомної та книжкової орієнтації – неважливо, як ви тримаєте пристрій, TikTok тепер працюватиме в альбомній або книжковій орієнтації, що особливо актуально для перегляду планшета.