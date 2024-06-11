ADATA XPG Nia — портативная консоль на AMD Phoenix и с поддержкой ОЗУ формата LPCAMM211.06.24
На выставке Computex 2024 компания ADATA представила прототип портативной игровой системы XPG Nia. Устройство базируется на платформе AMD Phoenix и должно поступить в продажу в начале 2025 года.
Одной из главных особенностей XPG Nia является экран, который можно наклонять, открывая дополнительные вентиляционные отверстия. Также устройство оснащено веб-камерой с функцией отслеживания взгляда пользователя.
ADATA планирует опубликовать 3D-модель корпуса ближе к релизу, что позволит пользователям создавать различные модификации для устройства. Плату можно использовать отдельно, например, как мини-компьютер.
ADATA XPG Nia поддерживает апгрейд, однако заменить процессор на более производительный не удастся. В то же время, пользователи смогут увеличить ёмкость твердотельного хранилища и оперативной памяти.
Устройство использует модули LPDDR5X формата LPCAMM2 с возможностью установки до 64 ГБ ОЗУ. В качестве штатной операционной системы будет установлена Windows 11.
Примерная цена новинки будет находиться около 600 долларов США.
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ADATA XPG Nia — портативная консоль на AMD Phoenix и с поддержкой ОЗУ формата LPCAMM2ADATA AMD консоль оперативная память
ADATA планирует опубликовать 3D-модель корпуса ближе к релизу, что позволит пользователям создавать различные модификации для устройства. Плату можно использовать отдельно, например, как мини-компьютер.
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