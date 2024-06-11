ADATA XPG Nia – портативна консоль на AMD Phoenix та з підтримкою ОЗУ формату LPCAMM211.06.24
На виставці Computex 2024 компанія ADATA представила прототип портативної системи XPG Nia. Пристрій базується на платформі AMD Phoenix і має надійти у продаж на початку 2025 року.
Однією з головних рис XPG Nia є екран, який можна нахиляти, відкриваючи додаткові вентиляційні отвори. Також пристрій має веб-камеру з функцією відстеження погляду користувача.
ADATA планує опублікувати 3D-модель корпусу ближче до релізу, що дозволить користувачам створювати різні модифікації пристрою. Плату можна використовувати окремо, наприклад, як міні-комп’ютер.
ADATA XPG Nia підтримує апгрейд, проте замінити процесор більш продуктивний не вдасться. У той же час користувачі зможуть збільшити ємність твердотільного сховища та оперативної пам’яті.
Пристрій використовує модулі LPDDR5X формату LPCAMM2 із можливістю встановлення до 64 ГБ ОЗУ. Як штатна операційна система буде встановлена Windows 11.
Орієнтовна ціна новинки буде близько 600 доларів США.
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
У лінійку мишок Logitech G502 2023 входить кілька моделей – з приставками в назві X, X Plus і Lightspeed. Розглянемо середній варіант
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Додаток «Дія» повідомлятиме родичів про статус військовополоненоговійна додаток події в Україні
Україна запроваджує інтеграцію повідомлень Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у додаток «Дія».
ADATA XPG Nia – портативна консоль на AMD Phoenix та з підтримкою ОЗУ формату LPCAMM2ADATA AMD консоль оперативна пам'ять
ADATA планує опублікувати 3D-модель корпусу ближче до релізу, що дозволить користувачам створювати різні модифікації пристрою. Плату можна використовувати окремо, наприклад, як міні-комп’ютер.