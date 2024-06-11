ADATA XPG Nia – портативна консоль на AMD Phoenix та з підтримкою ОЗУ формату LPCAMM2

На виставці Computex 2024 компанія ADATA представила прототип портативної системи XPG Nia. Пристрій базується на платформі AMD Phoenix і має надійти у продаж на початку 2025 року.

Однією з головних рис XPG Nia є екран, який можна нахиляти, відкриваючи додаткові вентиляційні отвори. Також пристрій має веб-камеру з функцією відстеження погляду користувача.

ADATA планує опублікувати 3D-модель корпусу ближче до релізу, що дозволить користувачам створювати різні модифікації пристрою. Плату можна використовувати окремо, наприклад, як міні-комп’ютер.

ADATA XPG Nia підтримує апгрейд, проте замінити процесор більш продуктивний не вдасться. У той же час користувачі зможуть збільшити ємність твердотільного сховища та оперативної пам’яті.

Пристрій використовує модулі LPDDR5X формату LPCAMM2 із можливістю встановлення до 64 ГБ ОЗУ. Як штатна операційна система буде встановлена ​​Windows 11.

Орієнтовна ціна новинки буде близько 600 доларів США.