Acer выпустила новые Wi-Fi маршрутизаторы для геймеров и офиса

Компания Acer расширяет свою линейку сетевого оборудования, представив новые маршрутизаторы, поддерживающие Wi-Fi 6E и 4G LTE. Эти устройства уже доступны в Украине или скоро появятся на рынке.

Одним из новых маршрутизаторов является Acer Connect Wave T7. Он имеет уникальный волнистый дизайн корпуса и поддерживает передовые стандарты Wi-Fi с максимальной скоростью передачи данных до 6400 Мбит/с. Wave T7 поддерживает диапазон 6 ГГц с широкими каналами 320 Гц, а также многоканальный доступ MLO для минимизации задержек и помех. Устройство также может работать в Mesh-сетях для покрытия большой территории, и доступно в наборах из одного, двух или трех маршрутизаторов. Цена модели в Украине начинается от 7 999 грн.

Для мобильных профессионалов и малых офисов предназначен маршрутизатор Acer Connect X6E, который обеспечивает быструю и стабильную связь через Wi-Fi 6E 6 ГГц с производительным процессором Snapdragon. Устройство поддерживает до 128 одновременно подключенных устройств и имеет встроенный NFC для удобного подключения. Также предусмотрены порты WAN и LAN с поддержкой скорости до 1 Гбит/с и разъем для подключения VoLTE/VoIP. Цена Acer Connect X6E — от 14 899 грн.

Для геймеров и стримеров компания предлагает маршрутизаторы Predator Connect T7 и X7, которые используют возможности Wi-Fi 6E с минимальными задержками и высокой производительностью. Эти устройства поддерживают технологии MLO и Multi-Link Mesh и работают в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц. Они оснащены мощными процессорами ARM Cortex 1,5 ГГц с пассивным охлаждением и имеют порты WAN 2,5 Гбит/с и LAN 1 Гбит/с. Цены на устройства начинаются от 8 199 грн для Predator Connect T7 и от 18 499 грн для Predator Connect X7.

Также для геймеров без максимальных требований компания представила Predator Connect W6x, который поддерживает Wi-Fi 6 и обеспечивает скорость передачи данных до 6000 Мбит/с. Это более доступное решение с ценой от 4 799 грн.