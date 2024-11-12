Acer випустила нові Wi-Fi маршрутизатори для геймерів та офісу12.11.24
Компанія Acer розширює свою лінійку мережевого обладнання, представивши нові маршрутизатори, які підтримують Wi-Fi 6E та 4G LTE.
Одним з нових маршрутизаторів є Acer Connect Wave T7. Він має унікальний хвилястий дизайн корпусу та підтримує передові стандарти Wi-Fi з максимальною швидкістю передачі даних до 6400 Мбіт/с. MLO для мінімізації затримок та перешкод. Пристрій також може працювати в Mesh-мережах покриття великої території, доступне в наборах з одного, двох або трьох маршрутизаторів. Ціна моделі в Україні починається від 7 999 грн.
Для мобільних професіоналів і малих офісів призначений маршрутизатор Acer Connect X6E, який забезпечує швидкий та стабільний зв’язок через Wi-Fi 6E 6 ГГц з продуктивним процесором Snapdragon. LAN з підтримкою швидкості до 1 Гбіт/с та роз’єм для підключення VoLTE/VoIP. Ціна Acer Connect X6E — від 14 899 грн.
Для геймерів та стримерів компанія пропонує маршрутизатори Predator Connect T7 та X7, які використовують можливості Wi-Fi 6E з мінімальними затримками та високою продуктивністю. Ці пристрої підтримують технології MLO та Multi-Link Mesh та працюють у діапазонах 2,4, 5 та 6 ГГц. Вони оснащені потужними процесорами ARM Cortex 1,5 ГГц з пасивним охолодженням і мають порти WAN 2,5 Гбіт/с та LAN 1 Гбіт/с. Ціни на пристрої починаються від 8199 грн для Predator Connect T7 і від 18499 грн для Predator Connect X7.
Також для геймерів без максимальних вимог компанія представила Predator Connect W6x, який підтримує Wi-Fi 6 та забезпечує швидкість передачі даних до 6000 Мбіт/с. Це більш доступне рішення з ціною від 4799 грн.
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