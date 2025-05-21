Acer Swift Edge 14 AI — компактный ноутбук с Intel Core Ultra 921.05.25
На выставке Computex 2025 компания Acer представила новый флагманский ноутбук Swift Edge 14 AI. Устройство сочетает компактность, малый вес и производительные компоненты, ориентированные на работу с искусственным интеллектом в рамках платформы Copilot+, интегрированной в Windows 11.
Корпус ноутбука изготовлен из магниево-алюминиевого сплава, что позволило снизить вес до 990 грамм. Согласно заявлению производителя, автономная работа Swift Edge 14 AI может достигать 21 часа. Клавиатура с покрытием Soft-Touch рассчитана на длительное использование, снижая нагрузку при продолжительной работе.
Swift Edge 14 AI оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880×1800 пикселей. В зависимости от конфигурации, в ноутбуке может использоваться процессор Intel Core Ultra 5 226V либо более производительная модель Core Ultra 9 288V. За графику отвечает интегрированная Intel Arc 140V.
Максимальный объём оперативной памяти составляет 32 ГБ стандарта LPDDR5X, а встроенное хранилище может достигать 1 ТБ на базе NVMe SSD. Ёмкость аккумулятора — до 65 Вт*ч. Поддерживаются беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.
В числе разъёмов — два USB-C с поддержкой USB 4 и Thunderbolt 4, два порта USB-A, HDMI 2.1, а также комбинированный аудиоразъём. Стоимость и сроки начала продаж Swift Edge 14 AI пока не раскрыты.
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