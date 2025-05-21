Acer Swift Edge 14 AI – компактний ноутбук з Intel Core Ultra 921.05.25
На виставці Computex 2025 компанія Acer презентувала новий флагманський ноутбук Swift Edge 14 AI. Пристрій поєднує компактність, малу вагу та продуктивні компоненти, орієнтовані на роботу зі штучним інтелектом у рамках платформи Copilot+, інтегрованої у Windows 11.
Корпус ноутбука виготовлений із магнієво-алюмінієвого сплаву, що дозволило знизити вагу до 990 грам. Згідно заяви виробника, автономна робота Swift Edge 14 AI може досягати 21 години. Клавіатура з покриттям Soft-Touch розрахована на тривале використання, знижуючи навантаження під час тривалої роботи.
Swift Edge 14 AI оснащений 14-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів. Залежно від конфігурації, в ноутбуці можна використовувати процесор Intel Core Ultra 5 226V або більш продуктивну модель Core Ultra 9 288V. За графік відповідає інтегрована Intel Arc 140V.
Максимальний обсяг оперативної пам’яті становить 32 ГБ стандарту LPDDR5X, а вбудоване сховище може досягати 1 ТБ на базі NVMe SSD. Місткість акумулятора – до 65 Вт * год. Підтримуються бездротові інтерфейси Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4.
Серед роз’ємів – два USB-C з підтримкою USB 4 і Thunderbolt 4, два порти USB-A, HDMI 2.1, а також комбінований аудіороз’єм. Вартість та термін початку продажу Swift Edge 14 AI поки не розкрито.
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