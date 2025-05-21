Acer Swift Edge 14 AI – компактний ноутбук з Intel Core Ultra 9

На виставці Computex 2025 компанія Acer презентувала новий флагманський ноутбук Swift Edge 14 AI. Пристрій поєднує компактність, малу вагу та продуктивні компоненти, орієнтовані на роботу зі штучним інтелектом у рамках платформи Copilot+, інтегрованої у Windows 11.

Корпус ноутбука виготовлений із магнієво-алюмінієвого сплаву, що дозволило знизити вагу до 990 грам. Згідно заяви виробника, автономна робота Swift Edge 14 AI може досягати 21 години. Клавіатура з покриттям Soft-Touch розрахована на тривале використання, знижуючи навантаження під час тривалої роботи.

Swift Edge 14 AI оснащений 14-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів. Залежно від конфігурації, в ноутбуці можна використовувати процесор Intel Core Ultra 5 226V або більш продуктивну модель Core Ultra 9 288V. За графік відповідає інтегрована Intel Arc 140V.

Максимальний обсяг оперативної пам’яті становить 32 ГБ стандарту LPDDR5X, а вбудоване сховище може досягати 1 ТБ на базі NVMe SSD. Місткість акумулятора – до 65 Вт * год. Підтримуються бездротові інтерфейси Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4.

Серед роз’ємів – два USB-C з підтримкою USB 4 і Thunderbolt 4, два порти USB-A, HDMI 2.1, а також комбінований аудіороз’єм. Вартість та термін початку продажу Swift Edge 14 AI поки не розкрито.