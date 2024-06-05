Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera предназначена для создания трехмерного контента и 3D-видеозвонков

Компания Acer анонсировала новую стереокамеру SpatialLabs Eyes Stereo Camera, предназначенную для создания 3D-фотографий и видео. Эта камера компактного размера (102 x 66 x 23 мм) подходит как для записи 3D-контента, так и для прямых 3D-трансляций на таких платформах, как YouTube, а также для проведения 3D-видеозвонков через Teams, Zoom и Google Meet.

SpatialLabs Eyes Stereo Camera оснащена двумя объективами с разрешением 8 Мпикс каждый и имеет встроенное зеркало для селфи. Камера оборудована электронной стабилизацией изображения (EIS), автоматической и сенсорной фокусировкой. Для опытных фотографов предусмотрены возможности ручной настройки, такие как изменение ISO, баланса белого и скорости затвора.

Функция 3D-трансляции в прямом эфире будет доступна в версии 3.0 проигрывателя Acer SpatialLabs Player, а высококачественные 3D-видеоконференции станут возможными через виджет видеозвонков SpatialLabs.

Эта камера совместима с устройствами линейки SpatialLabs от Acer, включая ноутбуки с 3D-экраном без необходимости использования очков. 3D-контент, снятый на эту камеру, также можно просматривать на гарнитурах AR или VR, а также на 3D-проекторах других производителей.

Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera появится в продаже в третьем квартале 2024 года по цене от $549 в США и €549 в Европе.