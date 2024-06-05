Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera предназначена для создания трехмерного контента и 3D-видеозвонков05.06.24
Компания Acer анонсировала новую стереокамеру SpatialLabs Eyes Stereo Camera, предназначенную для создания 3D-фотографий и видео. Эта камера компактного размера (102 x 66 x 23 мм) подходит как для записи 3D-контента, так и для прямых 3D-трансляций на таких платформах, как YouTube, а также для проведения 3D-видеозвонков через Teams, Zoom и Google Meet.
SpatialLabs Eyes Stereo Camera оснащена двумя объективами с разрешением 8 Мпикс каждый и имеет встроенное зеркало для селфи. Камера оборудована электронной стабилизацией изображения (EIS), автоматической и сенсорной фокусировкой. Для опытных фотографов предусмотрены возможности ручной настройки, такие как изменение ISO, баланса белого и скорости затвора.
Функция 3D-трансляции в прямом эфире будет доступна в версии 3.0 проигрывателя Acer SpatialLabs Player, а высококачественные 3D-видеоконференции станут возможными через виджет видеозвонков SpatialLabs.
Эта камера совместима с устройствами линейки SpatialLabs от Acer, включая ноутбуки с 3D-экраном без необходимости использования очков. 3D-контент, снятый на эту камеру, также можно просматривать на гарнитурах AR или VR, а также на 3D-проекторах других производителей.
Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera появится в продаже в третьем квартале 2024 года по цене от $549 в США и €549 в Европе.
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Купить защищенный смартфон кажется делом простым. Однако помимо большого выбора моделей, есть и разнообразие маркировок защищенных устройств. Чаще всего цена намекает на уровень защиты устройства, но бывают нюансы
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Топ лучших смартфонов 2024 года 1 квартал
Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera предназначена для создания трехмерного контента и 3D-видеозвонков3D Acer камера
Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera оснащена двумя объективами с разрешением 8 Мпикс каждый и имеет встроенное зеркало для селфи.
Ноутбуки MSI с ИИ и без на Computex 2024Computex MSI ноутбук
В частности MSI продемонстрировала новый ноутбук Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, который оснащён процессором Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake) и видеокартой серии NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуков