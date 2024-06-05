Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera призначена для створення тривимірного контенту та 3D-відеодзвінків

Компанія Acer анонсувала нову стереокамеру SpatialLabs Eyes Stereo Camera, призначену для створення 3D-фотографій та відео. Ця камера компактного розміру (102 x 66 x 23 мм) підходить як для запису 3D-контенту, так і для прямих 3D-трансляцій на таких платформах, як YouTube, а також для проведення 3D відеодзвінків через Teams, Zoom та Google Meet.

SpatialLabs Eyes Stereo Camera оснащена двома об’єктивами з роздільною здатністю 8 Мпікс кожен і має вбудоване дзеркало для селфі. Камера обладнана електронною стабілізацією зображення (EIS), автоматичним та сенсорним фокусуванням. Для досвідчених фотографів передбачені можливості ручного налаштування, такі як зміна ISO, баланс білого та швидкості затвора.

Функція 3D-трансляції у прямому ефірі буде доступна у версії 3.0 програвача Acer SpatialLabs Player, а високоякісні 3D-відеоконференції стануть можливими через віджет відеодзвінків SpatialLabs.

Ця камера сумісна з пристроями SpatialLabs лінійки від Acer, включаючи ноутбуки з 3D-екраном без необхідності використання окулярів. 3D-контент, знятий на цю камеру, також можна переглядати на гарнітурах AR або VR, а також на 3D-проекторах інших виробників.

Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera з’явиться у продажу у третьому кварталі 2024 року за ціною від $549 у США та €549 у Європі.