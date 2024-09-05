Acer Nitro Blaze 7 — портативная игровая консоль построена на платформе AMD

Acer представила своё первое портативное игровое устройство — Nitro Blaze 7. Основанное на платформе AMD Hawk Point, оно оснащено семидюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Дисплей поддерживает 100% охват палитры sRGB и технологию AMD FreeSync Premium, обеспечивая плавное изображение с яркостью 500 кд/м².

Аппаратная часть включает процессор AMD Ryzen 7 8845HS с 8 ядрами и 16 потоками, графику Radeon 780M, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 и быстрый накопитель NVMe PCIe 4.0 x4. Встроенный Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB4 и кардридер microSD дополняют оснащение. Устройство весит около 670 граммов и работает под управлением Windows 11.

Новая мобильная приставка станет конкурентом ранее выпущенным Steam Deck, ASUS ROG Ally и MSI Claw.