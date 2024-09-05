Acer Nitro Blaze 7 – портативна ігрова консоль побудована на платформі AMD05.09.24
Acer представила свій перший портативний ігровий пристрій – Nitro Blaze 7. Заснований на платформі AMD Hawk Point, він оснащений семидюймовим сенсорним IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. Дисплей підтримує 100% охоплення палітри sRGB та технологію AMD FreeSync Premium, забезпечуючи плавне зображення з яскравістю 500 кд/м².
Апаратна частина включає процесор AMD Ryzen 7 8845HS з 8 ядрами та 16 потоками, графіку Radeon 780M, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-7500 та швидкий накопичувач NVMe PCIe 4.0 x4. Вбудований Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB4 та кардрідер microSD доповнюють оснащення. Пристрій важить близько 670 грамів та працює під керуванням Windows 11.
Нова мобільна приставка стане конкурентом раніше випущеним Steam Deck, ASUS ROG Ally та MSI Claw.
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Acer Nitro Blaze 7 – портативна ігрова консоль побудована на платформі AMDAcer AMD ігри консоль
Acer Nitro Blaze 7 включає процесор AMD Ryzen 7 8845HS з 8 ядрами та 16 потоками, графіку Radeon 780M, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-7500 та швидкий накопичувач NVMe PCIe 4.0 x4
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