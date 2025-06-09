92% проданных видеокарт в I квартале 2025 года выпущены Nvidia09.06.25
Аналитическая компания Jon Peddie Research представила свежий отчёт о состоянии рынка дискретных графических карт (add-in boards, AIB) за первый квартал 2025 года. Согласно данным, суммарные отгрузки видеокарт от партнёров AMD, Intel и Nvidia составили 9,2 миллиона штук. Для сравнения, за тот же период поставки настольных процессоров достигли 17,8 миллиона единиц.
Nvidia по-прежнему сохраняет лидерство и даже усилила своё доминирование. В первом квартале её доля выросла до рекордных 92% — фактически каждая девятая видеокарта поставлялась с GPU от этой компании. В то же время позиции AMD ослабли: её доля упала до 8%, а Intel практически исчезла с рынка, несмотря на выход доступных видеокарт серии Arc Battlemage, которые изначально позиционировались как массовое решение.
Теперь интерес вызывает второй квартал: смогут ли более доступные модели на базе архитектур Nvidia Blackwell и AMD RDNA 4 изменить текущий баланс сил, или «зелёный» монополист продолжит наращивать отрыв.
Вместе с тем платформа цифровой дистрибуции Steam обнародовала новенькую подборку статистических данных, отражающих аппаратные предпочтения юзеров по итогам мая. Одним из заметных трендов стал дальнейший рост популярности процессоров AMD. Согласно опубликованным данным, доля решений на базе этой платформы достигла 40,31%, что явилось самым высоким показателем всего времени. В то же время компьютеры с процессорами Intel опустились ниже предела в 60%.
На графическом фронте ситуация остается стабильной – в верхней части рейтинга доминируют видеокарты на базе GPU от NVIDIA. Чаще всего в системах пользователей встречаются модели GeForce RTX 3060, RTX 4060 и ее ноутбучная версия. По результатам месяца лидерство захватила одна из представительниц поколения Ampere.
Также в мои аналитики зафиксировали рост заинтересованности в новом поколении видеоадаптеров NVIDIA Blackwell. В частности, GeForce RTX 5070 смогла нарастить присутствие на 0,33 процентного пункта, а GeForce RTX 5060 Ti впервые появилась в отчете с показателем 0,21%. Кроме того, все больше пользователей переходят в Windows 11 – новая ОС преодолела отметку в 58% в общем распределении.
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