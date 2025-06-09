92% проданих відеокарт у I кварталі 2025 року випущено Nvidia

Аналітична компанія Jon Peddie Research представила свіжий звіт про стан ринку дискретних графічних карт (add-in boards, AIB) за перший квартал 2025 року.

Nvidia, як і раніше, зберігає лідерство і навіть посилила своє домінування. У першому кварталі її частка зросла до рекордних 92% – фактично кожна дев’ята відеокарта поставлялася з GPU від цієї компанії. рішення.

Тепер інтерес викликає другий квартал: чи зможуть доступніші моделі на базі архітектур Nvidia Blackwell і AMD RDNA 4 змінити поточний баланс сил, або «зелений» монополіст продовжить нарощувати відрив.

Разом з тим платформа цифрової дистрибуції Steam оприлюднила нову вибірку статистичних даних, що відображають апаратні переваги користувачів за підсумками травня. Одним із помітних трендів стало подальше зростання популярності процесорів AMD. Згідно з опублікованими даними, частка рішень на базі цієї платформи досягла 40,31%, що стало найвищим показником всього часу. У той же час комп’ютери з процесорами Intel опустилися нижче за 60%.

На графічному фронті ситуація залишається стабільною – у верхній частині рейтингу домінують відеокарти на базі GPU від NVIDIA. Найчастіше в системах користувачів зустрічаються моделі GeForce RTX 3060, RTX 4060 та її ноутбучна версія. За результатами місяця лідерство захопила одна із представниць покоління Ampere.

Також у мої аналітики зафіксували зростання зацікавленості у новому поколінні відеоадаптерів NVIDIA Blackwell. Зокрема, GeForce RTX 5070 змогла збільшити присутність на 0,33 відсоткового пункту, а GeForce RTX 5060 Ti вперше з’явилася у звіті з показником 0,21%. Крім того, все більше користувачів переходять у Windows 11 – нова ОС подолала позначку 58% у загальному розподілі.