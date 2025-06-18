64% мирового интернет-трафика генерируются смартфонами18.06.25
Статистика давно показывает, что люди всё чаще выходят в интернет с помощью смартфонов и планшетов, обходя стационарные компьютеры и ноутбуки. Новые данные подтверждают эту тенденцию и устанавливают новый рекорд.
По последнему отчету Statcounter, опубликованному порталом TechGaged, в мае 2025 года мобильные устройства генерировали 64% всего мирового веб-трафика — это максимум за всю историю наблюдений. Рост продолжается уже восемь кварталов подряд. Для сравнения, десять лет назад доля мобильного трафика составляла около 31%.
По операционным системам Android занимает около 73% трафика, iOS — примерно 26%, остальные платформы — незначительную долю. По регионам лидируют Африка с 69% и Азия с 65%, а в Европе и Северной Америке мобильный трафик составляет около половины общего объема (49% и 48% соответственно). В Океании этот показатель ниже — 39%. Отдельно отмечается Польша с 53% мобильного трафика.
Интернет-трафик со смартфонов по континентам:
- Африка — около 69% трафика приходится на смартфоны
- Азия — 65%
- Южная Америка — 51%
- Европа — 49%
- Северная Америка — 48%
- Океания — 39%
Ключевыми причинами роста называют доступность недорогих смартфонов, распространение сетей 5G, особенно в Азии, и расширение использования мобильных устройств для различных задач — от развлечений до финансовых операций.
Эксперты ожидают, что доля мобильного трафика будет расти и в 2026 году превысит 70%, поскольку всё больше пользователей выбирают смартфоны как основной способ выхода в интернет.
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