64% мирового интернет-трафика генерируются смартфонами

Статистика давно показывает, что люди всё чаще выходят в интернет с помощью смартфонов и планшетов, обходя стационарные компьютеры и ноутбуки. Новые данные подтверждают эту тенденцию и устанавливают новый рекорд.

По последнему отчету Statcounter, опубликованному порталом TechGaged, в мае 2025 года мобильные устройства генерировали 64% всего мирового веб-трафика — это максимум за всю историю наблюдений. Рост продолжается уже восемь кварталов подряд. Для сравнения, десять лет назад доля мобильного трафика составляла около 31%.

По операционным системам Android занимает около 73% трафика, iOS — примерно 26%, остальные платформы — незначительную долю. По регионам лидируют Африка с 69% и Азия с 65%, а в Европе и Северной Америке мобильный трафик составляет около половины общего объема (49% и 48% соответственно). В Океании этот показатель ниже — 39%. Отдельно отмечается Польша с 53% мобильного трафика.

Интернет-трафик со смартфонов по континентам:

Африка — около 69% трафика приходится на смартфоны

Азия — 65%

Южная Америка — 51%

Европа — 49%

Северная Америка — 48%

Океания — 39%

Ключевыми причинами роста называют доступность недорогих смартфонов, распространение сетей 5G, особенно в Азии, и расширение использования мобильных устройств для различных задач — от развлечений до финансовых операций.

Эксперты ожидают, что доля мобильного трафика будет расти и в 2026 году превысит 70%, поскольку всё больше пользователей выбирают смартфоны как основной способ выхода в интернет.