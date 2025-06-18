64% світового інтернет-трафіку генеруються смартфонами

Статистика давно показує, що люди все частіше виходять в інтернет за допомогою смартфонів та планшетів, обминаючи стаціонарні комп’ютери та ноутбуки. Нові дані підтверджують цю тенденцію та встановлюють новий рекорд.

За останнім звітом Statcounter, опублікованим порталом TechGaged, у травні 2025 року мобільні пристрої генерували 64% всього світового веб-трафіку – це максимум за всю історію спостережень. Зростання триває вже вісім кварталів поспіль. Для порівняння, десять років тому частка мобільного трафіку становила близько 31%.

За операційними системами Android займає близько 73% трафіку, iOS – приблизно 26%, решта платформ – незначну частку. По регіонах лідирують Африка з 69% та Азія з 65%, а в Європі та Північній Америці мобільний трафік становить близько половини загального обсягу (49% та 48% відповідно). В Океанії цей показник нижчий – 39%. Окремо відзначається Польща із 53% мобільного трафіку.

Інтернет-трафік зі смартфонів по континентах:

Африка – близько 69% трафіку припадає на смартфони

Азія – 65%

Південна Америка – 51%

Європа – 49%

Північна Америка – 48%

Океанія – 39%

Ключовими причинами зростання називають доступність недорогих смартфонів, поширення мереж 5G, особливо в Азії, та розширення використання мобільних пристроїв для різних завдань – від розваг до фінансових операцій.

Експерти очікують, що частка мобільного трафіку зростатиме і в 2026 році перевищить 70%, оскільки все більше користувачів вибирають смартфони як основний спосіб виходу в інтернет.