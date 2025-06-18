64% світового інтернет-трафіку генеруються смартфонами18.06.25
Статистика давно показує, що люди все частіше виходять в інтернет за допомогою смартфонів та планшетів, обминаючи стаціонарні комп’ютери та ноутбуки. Нові дані підтверджують цю тенденцію та встановлюють новий рекорд.
За останнім звітом Statcounter, опублікованим порталом TechGaged, у травні 2025 року мобільні пристрої генерували 64% всього світового веб-трафіку – це максимум за всю історію спостережень. Зростання триває вже вісім кварталів поспіль. Для порівняння, десять років тому частка мобільного трафіку становила близько 31%.
За операційними системами Android займає близько 73% трафіку, iOS – приблизно 26%, решта платформ – незначну частку. По регіонах лідирують Африка з 69% та Азія з 65%, а в Європі та Північній Америці мобільний трафік становить близько половини загального обсягу (49% та 48% відповідно). В Океанії цей показник нижчий – 39%. Окремо відзначається Польща із 53% мобільного трафіку.
Інтернет-трафік зі смартфонів по континентах:
- Африка – близько 69% трафіку припадає на смартфони
- Азія – 65%
- Південна Америка – 51%
- Європа – 49%
- Північна Америка – 48%
- Океанія – 39%
Ключовими причинами зростання називають доступність недорогих смартфонів, поширення мереж 5G, особливо в Азії, та розширення використання мобільних пристроїв для різних завдань – від розваг до фінансових операцій.
Експерти очікують, що частка мобільного трафіку зростатиме і в 2026 році перевищить 70%, оскільки все більше користувачів вибирають смартфони як основний спосіб виходу в інтернет.
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За операційними системами Android займає близько 73% трафіку, iOS — приблизно 26%, решта платформ — незначна частка
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