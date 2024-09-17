5 причин приобрести смартфон Apple iPhone 16

iPhone 16 уже готовы радовать топовыми функциями и технологическими нововведениями. Железо эволюционировало, а дизайн не изменился. За исключением тыльной камеры у «яблокофонов» базового класса и рекордно узких рамок у флагманов.

Широкий диапазон цен

Apple придерживается ценовой политики, понятной для покупателей. Основные ее аспекты заключаются в следующем:

Все iPhone (кроме SE) представляют премиальный сегмент и соответствуют его канонам;

цены идут по нарастающей: самый бюджетный Айфон базовый, а самый дорогой — Про Макс;

выход новинок — минус сотня долларов от цены у предшественников.

Простая «шестнадцатка» обойдется в 8 сотен долларов, а iPhone 16 Pro Max — минимум на 4 сотни дороже. За Pro просят без одного доллара тысячу, а Plus стартует от 899 условных единиц. Цены в разных странах отличаются, на них влияют нюансы налогового законодательства и другие факторы.

Богатая палитра цветов

У базовых моделей палитра «сочнее», а флагманы сдержанных расцветок.

Desert Titanium — идеальный вариант, чтобы носить без чехла или в прозрачном кейсе. Бирюза и ультрамарин — трендовые яркие цвета для любителей всего оригинального; Насыщенный розовый — впервые встречается в семействе iPhone именно в такой вариации; Натуральный титановый закрепил за собой статус «любимца публики» и не собирается его терять; Черный и белый в алюминие и титане — классика, которая смотрится беспроигрышно в любых сочетаниях.

Улучшенная производительность

Все четыре устройства получили передовое аппаратное обеспечение и стали еще продуктивнее.

Стабильное быстродействие без лагов обеспечивается чипом A18 или A18 Pro. Графическая составляющая включает 5 или 6 ядер, поддерживает новые возможности обработки изображения. Быстрая оперативная память гарантирует корректную работу многозадачного режима даже при «перегрузе».

Выносливость

Поскольку автономность проверяется однотипными задачами, реальные показатели могут несколько отличаться. По прогнозам производителя, простой Айфон шестнадцатого поколения воспроизводит видеоконтент до 22 часов без доступа к розетке. А продвинутый может держаться в таком же режиме до 27-33 часов.

Дополнительное время работы без подзарядки — результат увеличения батарей и улучшенной оптимизации аппаратного и программного обеспечения.

Технические новшества

Вся серия — с кнопкой действия. Она заменяет тумблер для активации режима тишины и поддерживает гораздо больше функций. Сбоку под кнопкой блокировки есть емкостная сенсорная клавиша для упрощенного доступа к фото- и видео-инструментам (встроенным и дополнительно загруженным).

Ультраширик — с лучшей светочувствительностью, новыми фишками макро- и панорамной съемки. 48 Мегапикселей датчик с потрясающей детализацией, поддержкой сверхвысокого разрешения и новых фотографических стилей.

Помощь в любых задачах — фирменный Эппловский ИИ, который умеет делать с нуля и редактировать готовые изображения, исправлять тексты, искать информацию.