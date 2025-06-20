3DMark вышла на компьютерах с macOS

Компания UL Solutions выпустила полноценную версию пакета 3DMark для компьютеров на базе macOS. Обновлённый релиз использует графический API Metal и впервые позволяет напрямую сравнивать производительность mac-устройств с системами на Windows, а также с мобильными гаджетами под управлением iOS и Android.

На момент выхода в macOS-версии 3DMark доступны четыре основных бенчмарка: Steel Nomad, Steel Nomad Light, Solar Bay и Wild Life Extreme. Кроме стандартных тестов, в Steel Nomad и Steel Nomad Light появился Explorer Mode — режим свободного перемещения, в котором пользователи могут исследовать тестовые сцены и находить скрытые элементы, добавленные командой разработчиков.

Релиз сопровождается трейлером, а сам пакет уже доступен для загрузки через Steam. Пользователи, которые ранее приобрели 3DMark, получат доступ к macOS-версии без дополнительной оплаты. Также доступна бесплатная демоверсия.

Состоялся релиз бенчмарка 3DMark Steel Nomad, который позиционируется как преемник 3DMark Time Spy. По этому случаю компания UL Solutions поделилась интересной статистикой. Они собрали все 48 миллионов результатов 3DMark Time Spy за последние 8 лет, чтобы наглядно продемонстрировать рост средней производительности видеокарт за этот период.

Полученный график показал значительные скачки средних результатов 3DMark Time Spy в моменты, когда AMD и NVIDIA выпускали новые поколения видеокарт. Наибольший прирост производительности наблюдался в 2020 и 2022 годах. В 2020 году на рынок вышли 3D-ускорители Nvidia Ampere и AMD RDNA 2, а в 2022 году — NVIDIA Ada Lovelace и AMD RDNA 3. Всего за восемь лет средние показатели бенчмарка выросли примерно в 2,8 раза.

Этот рост показывает, насколько сильно улучшилась производительность видеокарт, и подчеркивает значимость выпусков новых архитектур от ведущих производителей графических процессоров.