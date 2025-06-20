3DMark вийшла на комп’ютерах із macOS20.06.25
Компанія UL Solutions випустила повноцінну версію 3DMark для комп’ютерів на базі macOS. Оновлений реліз використовує графічний API Metal і вперше дозволяє безпосередньо порівнювати продуктивність mac-пристроїв із системами на Windows, а також із мобільними гаджетами під керуванням iOS та Android.
На момент виходу в macOS-версії 3DMark доступні чотири основні бенчмарки: Steel Nomad, Steel Nomad Light, Solar Bay та Wild Life Extreme. Крім стандартних тестів, Steel Nomad і Steel Nomad Light з’явився Explorer Mode — режим вільного переміщення, в якому користувачі можуть досліджувати тестові сцени і знаходити приховані елементи, додані командою розробників.
Реліз супроводжується трейлером, а сам пакет вже доступний для завантаження через Steam. Користувачі, які раніше придбали 3DMark, матимуть доступ до macOS-версії без додаткової оплати. Також є безкоштовна демоверсія.
Відбувся реліз бенчмарку 3DMark Steel Nomad, який позиціонується як наступник 3DMark Time Spy. З цієї нагоди компанія UL Solutions поділилася цікавою статистикою. Вони зібрали всі 48 мільйонів результатів 3DMark Time Spy за останні 8 років, щоб продемонструвати зростання середньої продуктивності відеокарт за цей період.
Отриманий графік показав значні стрибки середніх результатів 3DMark Time Spy у моменти, коли AMD та NVIDIA випускали нові покоління відеокарт. Найбільший приріст продуктивності спостерігався у 2020 та 2022 роках. У 2020 році на ринок вийшли 3D-прискорювачі Nvidia Ampere та AMD RDNA 2, а в 2022 році – NVIDIA Ada Lovelace та AMD RDNA 3. Усього за вісім років середні показники бенчмарку зросли приблизно в 2,8 рази.
Це зростання показує, наскільки сильно покращилася продуктивність відеокарт, і наголошує на значущості випусків нових архітектур від провідних виробників графічних процесорів.
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