27-дюймовый монитор MSI MAG 275QF для игр имеет поддержку 180 Гц и цену $124

Компания MSI представила новый игровой монитор под названием MSI MAG 275QF. Устройство оснащено 27-дюймовым дисплеем с матрицей Fast IPS, поддерживающей частоту обновления 180 Гц и разрешение 2560×1440 пикселей.

Время отклика составляет всего 0,5 мс, а яркость достигает 300 нит при соотношении контрастности 1000:1. Монитор поддерживает технологии Adaptive-Sync и HDR-Ready, что обеспечивает более плавное изображение и улучшенную цветопередачу.

Экран новинки охватывает 101% цветового пространства sRGB, 78% DCI-P3 и 82% Adobe ARGB, что делает его подходящим для различных задач, требующих точной цветопередачи. Монитор оснащён портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также регулируемой подставкой для удобства использования. В настоящее время MSI MAG 275QF доступен для покупки только в Китае по цене $124.