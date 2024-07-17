27-дюймовий монітор MSI MAG 275QF для ігор має підтримку 180 Гц та ціну $12417.07.24
Компанія MSI представила новий ігровий монітор під назвою MSI MAG 275QF. Пристрій оснащений 27-дюймовим дисплеєм з матрицею Fast IPS, що підтримує частоту оновлення 180 Гц і роздільну здатність 2560х1440 пікселів.
Час відгуку складає всього 0,5 мс, а яскравість досягає 300 нит при співвідношенні контрастності 1000:1. Монітор підтримує технології Adaptive-Sync та HDR-Ready, що забезпечує більш плавне зображення та покращену передачу кольорів.
Екран новинки охоплює 101% колірного простору sRGB, 78% DCI-P3 та 82% Adobe ARGB, що робить його придатним для різних завдань, що потребують точної передачі кольорів. Монітор оснащений портами HDMI 2.0 та DisplayPort 1.4, а також регульованою підставкою для зручності використання. В даний час MSI MAG 275QF доступний для покупки тільки в Китаї за ціною 124 дол.
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27-дюймовий монітор MSI MAG 275QF для ігор має підтримку 180 Гц та ціну $124MSI монiтор
MSI MAG 275QF оснащений 27-дюймовим дисплеєм з матрицею Fast IPS, що підтримує частоту оновлення 180 Гц і роздільну здатність 2560×1440 пікселів.
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