27-дюймовий монітор MSI MAG 275QF для ігор має підтримку 180 Гц та ціну $124

Компанія MSI представила новий ігровий монітор під назвою MSI MAG 275QF. Пристрій оснащений 27-дюймовим дисплеєм з матрицею Fast IPS, що підтримує частоту оновлення 180 Гц і роздільну здатність 2560х1440 пікселів.

Час відгуку складає всього 0,5 мс, а яскравість досягає 300 нит при співвідношенні контрастності 1000:1. Монітор підтримує технології Adaptive-Sync та HDR-Ready, що забезпечує більш плавне зображення та покращену передачу кольорів.

Екран новинки охоплює 101% колірного простору sRGB, 78% DCI-P3 та 82% Adobe ARGB, що робить його придатним для різних завдань, що потребують точної передачі кольорів. Монітор оснащений портами HDMI 2.0 та DisplayPort 1.4, а також регульованою підставкою для зручності використання. В даний час MSI MAG 275QF доступний для покупки тільки в Китаї за ціною 124 дол.