Звук запуска Windows 95 и игры Minecraft добавили в Национальный реестр звукозаписи

В Национальный реестр звукозаписей США внесли две новые цифровые композиции — звук загрузки Microsoft Windows 95, созданный британским продюсером Брайаном Ино, и саундтрек Minecraft: Volume Alpha от немецкого музыканта Даниэля Розенфельда, известного как C418.

Реестр включает записи, признанные культурно, исторически или эстетически значимыми для истории США. Новые пополнения отражают влияние цифровых технологий и видеоигр на современную культуру.

Звук запуска Windows 95, созданный Брайаном Ино в 1995 году, давно стал культовым. Он сопровождал выход операционной системы, сделавшей персональные компьютеры более доступными для широкой аудитории. По воспоминаниям, Ино предоставил команде Microsoft 84 варианта коротких мелодий. В итоге был выбран звук, который оказался почти вдвое длиннее технического задания, но наиболее точно передавал заданные темы радушия, надежды и прогресса.

В 1995 году вышла операционная система Windows 95. Она была представлена компанией Microsoft 24 августа. Операционная система поддерживалась вплоть до 31 декабря 2001 года.

ОС поддерживала выполнение 16- и 32-разрядного кода. В ней появились такие элементы, как рабочий стол с иконками, панель задач и меню «Пуск». Появилась и поддержка длинных (до 256 знаков) имён файлов и системы Plug and Play, которая затем использовалась во всех последующих ОС.

Важным нововведением стала поддержка 32-битных приложений. В 95-й была реализована лишь часть возможностей Win32 из Windows NT. Однако сама возможность запуска приложений способствовала популярности ОС.