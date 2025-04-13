Звук запуску Windows 95 та ігри Minecraft додали до Національного реєстру звукозапису13.04.25
У Національний реєстр звукозаписів США внесли дві нові цифрові композиції — звук завантаження Microsoft Windows 95, створений британським продюсером Браяном Іно, та саундтрек Minecraft: Volume Alpha від німецького музиканта Даніеля Розенфельда, відомого як C418.
Реєстр включає записи, визнані культурно, історично чи естетично значущими історії США. Нові поповнення відображають вплив цифрових технологій та відеоігор на сучасну культуру.
Звук запуску Windows 95, створений Браяном Іно 1995 року, давно став культовим. Він супроводжував вихід операційної системи, що зробила персональні комп’ютери доступнішими для широкої аудиторії. За спогадами, Іно надав команді Microsoft 84 варіанти коротких мелодій. У результаті було обрано звук, який виявився майже вдвічі довшим за технічне завдання, але найточніше передавав задані теми привітності, надії та прогресу.
В 1995 вийшла операційна система Windows 95. Вона була представлена компанією Microsoft 24 серпня. Операційна система підтримувалась аж до 31 грудня 2001 року.
ОС підтримувала виконання 16- і 32-розрядного коду. У ній з’явилися такі елементи, як робочий стіл із іконками, панель завдань та меню «Пуск». З’явилася і підтримка довгих (до 256 знаків) імен файлів та системи Plug and Play, яка потім використовувалася у всіх наступних ОС.
Важливим нововведенням стала підтримка 32-бітових програм. У 95-й була реалізована лише частина можливостей Win32 із Windows NT. Однак сама можливість запуску програм сприяла популярності ОС.
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