Zotac анонсирует свою игровую консоль на Computex. Она будет построена на базе AMD Ryzen 7 8840U

Рынок портативных игровых систем привлекает все больше производителей. Недавно компания ADATA объявила о своем намерении представить собственное устройство на выставке Computex 2024. Аналогичные планы озвучила и компания Zotac. Хотя сама компания не раскрыла подробностей о своем новом продукте, информация была раскрыта веб-ресурсом VideoCardz. Зарубежные коллеги получили спецификации портативной игровой системы Zotac Zone.

Игровая приставка от Zotac базируется на платформе AMD Hawk Point. Одна из конфигураций будет использовать процессор Ryzen 7 8840U с встроенной графикой Radeon 780M. Новинка оснащена 7-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 800 кд/м². Также в устройстве будет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель M.2 2280 ёмкостью 512 ГБ.

Среди особенностей Zotac Zone также стоит отметить аккумулятор на 48,5 Вт·ч, который обеспечивает примерно 1,25 часа автономной работы, порты USB4, слот для карт памяти microSD и манипуляторы на базе датчиков Холла. В качестве штатной операционной системы будет использоваться Windows 11 Home. Zotac подчеркивает, что продемонстрированный на Computex 2024 экземпляр является прототипом, и финальная версия устройства может отличаться.

Zotac Zone планируется поступить в продажу в третьем квартале. Рекомендованная цена будет объявлена ближе к релизу.