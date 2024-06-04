Zotac анонсує свою ігрову консоль на Computex. Вона буде побудована на базі AMD Ryzen 7 8840U04.06.24
Ринок портативних ігрових систем приваблює дедалі більше виробників. Нещодавно компанія ADATA оголосила про свій намір представити свій пристрій на виставці Computex 2024. Аналогічні плани озвучила і компанія Zotac. Хоча сама компанія не розкрила подробиць про новий продукт, інформація була розкрита веб-ресурсом VideoCardz. Зарубіжні колеги отримали специфікацію портативної ігрової системи Zotac Zone.
Ігрова приставка Zotac базується на платформі AMD Hawk Point. Одна з конфігурацій використовуватиме процесор Ryzen 7 8840U із вбудованою графікою Radeon 780M. Новинка оснащена 7-дюймовим сенсорним AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1080p, частотою оновлення 120 Гц та максимальною яскравістю 800 кд/м². Також у пристрої буде 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та твердотільний накопичувач M.2 2280 ємністю 512 ГБ.
Серед особливостей Zotac Zone також варто відзначити акумулятор на 48,5 Вт·ч, який забезпечує приблизно 1,25 годин автономної роботи, порти USB4, слот для карт пам’яті microSD та маніпулятори на базі датчиків Холла. Як штатна операційна система буде використовуватися Windows 11 Home. Zotac підкреслює, що продемонстрований на Computex 2024 екземпляр є прототипом і фінальна версія пристрою може відрізнятися.
Zotac Zone планується надійти у продаж у третьому кварталі. Рекомендовану ціну буде оголошено ближче до релізу.
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