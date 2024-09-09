Zoom H1 XLR — портативный диктофон который поддерживает запись в 32-битном плавающем формате

Компания Zoom анонсировала новый портативный диктофон H1 XLR, который выделяется своими передовыми характеристиками. Устройство поддерживает запись в 32-битном плавающем формате и оснащено двойными преобразователями, что обеспечивает высокое качество звука без искажений. H1 XLR имеет два входа XLR/TRS и демонстрирует низкий уровень шума -122 дБу, что позволяет эффективно захватывать как тихие, так и громкие звуки.

Питание устройства может осуществляться от батарей AA, литиевых батарей или через адаптер, что обеспечивает до 12 часов работы без необходимости фантомного питания. H1 XLR также может функционировать как аудиоинтерфейс, позволяя подключаться к смартфонам Android и Apple, а также к компьютерам PC и Mac через USB-C.

Планшет оснащен внутренним слотом для карт памяти microSD, поддерживающим карты объемом до 1 ТБ, что позволяет хранить записи на карте и на подключенном аудиоинтерфейсе. Устройство оборудовано OLED-дисплеем для просмотра формы волны в реальном времени и поддерживает несколько языков для удобства использования.

Кроме того, H1 XLR включает встроенный динамик и разъем для наушников, что позволяет прослушивать записи в процессе их создания. Диктофон будет доступен за $149 и поступит в продажу на Amazon US 16 сентября 2024 года.