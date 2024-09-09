Zoom H1 XLR – портативний диктофон, який підтримує запис у 32-бітному плаваючому форматі09.09.24
Компанія Zoom анонсувала новий портативний диктофон H1 XLR, який вирізняється своїми передовими характеристиками. Пристрій підтримує запис у 32-бітному плаваючому форматі та оснащений подвійними перетворювачами, що забезпечує високу якість звуку без спотворень. H1 XLR має два входи XLR/TRS і демонструє низький рівень шуму -122 дБ, що дозволяє ефективно захоплювати як тихі, так і гучні звуки.
Живлення пристрою може здійснюватися від батарей AA, літієвих батарей або через адаптер, що забезпечує до 12 годин роботи без фантомного живлення. H1 XLR також може функціонувати як аудіоінтерфейс, дозволяючи підключатися до смартфонів Android та Apple, а також до комп’ютерів PC та Mac через USB-C.
Планшет оснащений внутрішнім слотом для карт пам’яті microSD, що підтримує карти об’ємом до 1 ТБ, що дозволяє зберігати записи на карті та на підключеному аудіоінтерфейсі. Пристрій обладнано OLED-дисплеєм для перегляду форми хвилі в реальному часі та підтримує декілька мов для зручності використання.
Крім того, H1 XLR включає вбудований динамік та роз’єм для навушників, що дозволяє прослуховувати записи у процесі їх створення. Диктофон буде доступний за $149 і надійде у продаж на Amazon US 16 вересня 2024 року.
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