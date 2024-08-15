Зарядка Anker Prime GaN мощностью 250 Вт оснащена шестью портами USB

Компания Anker представила новое зарядное устройство Anker Prime, выполненное с использованием технологии нитрида галлия (GaN) и обладающее общей мощностью в 250 Вт. На текущий момент устройство доступно на отдельных рынках, включая США и Великобританию.

Модель оснащена шестью портами, из которых четыре USB-C и два USB-A. Один из портов USB-C способен обеспечивать мощность до 140 Вт, что позволяет зарядить MacBook Pro 16 до 50% за 25 минут и полностью за 1,5 часа.

Зарядное устройство Anker Prime также оборудовано 2,26-дюймовым ЖК-дисплеем, отображающим информацию о состоянии зарядки, а также текущие время и дату. Для управления режимами зарядки используется боковой диск, с помощью которого можно выбрать один из четырех режимов: AI Power, Low Current, Port Priority и Dual-Laptop. Эти режимы предназначены для различных задач, включая интеллектуальное распределение мощности и приоритетную зарядку.

Стоимость зарядного устройства Anker Prime GaN составляет 169,99 долларов в США, 169,99 фунтов в Великобритании и 159,99 евро в ЕС. Официальный старт продаж на рынках США, Великобритании и ЕС намечен на 25 августа. Anker также предлагает скидку до 30 долларов в период первого запуска.

Весной этого года Anker представила новый хаб 11-в-1. Устройство оснащено 5 портами USB-C, четырьмя портами USB-A, а также слотом для карт памяти. Максимальная выходная мощность новинки составляет 100 Вт.

Хаб также поддерживает передачу данных до 10 Гбит/с. Вес устройства составляет 200 г, а в комплекте идет блок питания на 65 Вт. Хаб Anker 11-в-1 уже доступен для приобретения по цене $69.99.