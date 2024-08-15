Заряджання Anker Prime GaN потужністю 250 Вт оснащено шістьма портами USB

Компанія Anker представила новий зарядний пристрій Anker Prime, виконаний з використанням технології нітриду галію (GaN) і що володіє загальною потужністю 250 Вт. На даний момент пристрій доступний на окремих ринках, включаючи США та Велику Британію.

Модель оснащена шістьма портами, з яких чотири USB-C і два USB-A. Один з портів USB-C здатний забезпечувати потужність до 140 Вт, що дозволяє зарядити MacBook Pro 16 до 50% за 25 хвилин і повністю за 1,5 години.

Зарядний пристрій Anker Prime також обладнано 2,26-дюймовим РК-дисплеєм, що відображає інформацію про стан заряджання, а також поточний час та дату. Для керування режимами заряджання використовується бічний диск, за допомогою якого можна вибрати один із чотирьох режимів: AI Power, Low Current, Port Priority та Dual-Laptop. Ці режими призначені для різних завдань, включаючи інтелектуальний розподіл потужності та пріоритетну зарядку.

Вартість зарядного пристрою Anker Prime GaN складає 169,99 доларів у США, 169,99 фунтів у Великій Британії та 159,99 євро в ЄС. Офіційний старт продажів на ринках США, Великобританії та ЄС заплановано на 25 серпня. Anker також пропонує знижку до 30 доларів під час першого запуску.



Весною цього року Anker представила новий хаб 11-в-1. Пристрій оснащений 5 портами USB-C, чотирма портами USB-A та слотом для карт пам’яті. Максимальна вихідна потужність новинки складає 100 Вт.

Хаб також підтримує передачу даних до 10 Гбіт/с. Вага пристрою становить 200 г, а у комплекті йде блок живлення на 65 Вт. Хаб Anker 11-в-1 вже доступний для придбання за ціною 69,99 дол.