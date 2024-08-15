Заряджання Anker Prime GaN потужністю 250 Вт оснащено шістьма портами USB15.08.24
Компанія Anker представила новий зарядний пристрій Anker Prime, виконаний з використанням технології нітриду галію (GaN) і що володіє загальною потужністю 250 Вт. На даний момент пристрій доступний на окремих ринках, включаючи США та Велику Британію.
Модель оснащена шістьма портами, з яких чотири USB-C і два USB-A. Один з портів USB-C здатний забезпечувати потужність до 140 Вт, що дозволяє зарядити MacBook Pro 16 до 50% за 25 хвилин і повністю за 1,5 години.
Зарядний пристрій Anker Prime також обладнано 2,26-дюймовим РК-дисплеєм, що відображає інформацію про стан заряджання, а також поточний час та дату. Для керування режимами заряджання використовується бічний диск, за допомогою якого можна вибрати один із чотирьох режимів: AI Power, Low Current, Port Priority та Dual-Laptop. Ці режими призначені для різних завдань, включаючи інтелектуальний розподіл потужності та пріоритетну зарядку.
Вартість зарядного пристрою Anker Prime GaN складає 169,99 доларів у США, 169,99 фунтів у Великій Британії та 159,99 євро в ЄС. Офіційний старт продажів на ринках США, Великобританії та ЄС заплановано на 25 серпня. Anker також пропонує знижку до 30 доларів під час першого запуску.
Весною цього року Anker представила новий хаб 11-в-1. Пристрій оснащений 5 портами USB-C, чотирма портами USB-A та слотом для карт пам’яті. Максимальна вихідна потужність новинки складає 100 Вт.
Хаб також підтримує передачу даних до 10 Гбіт/с. Вага пристрою становить 200 г, а у комплекті йде блок живлення на 65 Вт. Хаб Anker 11-в-1 вже доступний для придбання за ціною 69,99 дол.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Нам представилася можливість порівняти камери двох останніх смартфонів Samsung Galaxy Ultra. У цьому матеріалі розповімо про відмінності модулів Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra та подивимося, як вони знімають фото та відео
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Заряджання Anker Prime GaN потужністю 250 Вт оснащено шістьма портами USBUSB зарядка
Зарядка Anker Prime GaN оснащена шістьма портами, з яких чотири USB-C та два USB-A. Один із портів USB-C здатний забезпечувати потужність до 140 Вт.
Відстрочка в Резерв+. Додаток допоможе уникнути черг у ТЦКвійна додаток події в Україні
Міністерство оборони України активно працює над запровадженням функції автоматичного відстрочення окремих категорій військовозобов’язаних. Планується, що цей сервіс буде доступний у додатку «Резерв+».