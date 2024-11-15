Зарегистрироваться в Uklon теперь можно через Дію

Сервис поездок Uklon стал первым в Украине, кто интегрировал приложение Дія для упрощения процесса регистрации новых водителей. Благодаря этому, теперь не требуется загружать большое количество фотографий документов и ждать их проверки, все происходит автоматически за несколько минут, как утверждают в компании. Водители могут отправить необходимые копии через приложение Дія, выбрав нужные документы и подтвердив отправку.

Ранее процесс регистрации был более сложным и занимал до восьми минут. Водителям нужно было сфотографировать свои водительские права, техпаспорт и другие документы, а затем ожидать их подтверждения. Теперь этот процесс стал быстрее на 25%, и необходимость в бумажных документах ушла в прошлое. Uklon активно развивает свою экосистему, следуя принципам digital first и paperless, что упрощает работу как для водителей, так и для пассажиров.

Для регистрации достаточно на сайте Uklon Driver нажать кнопку «Добавить данные через Дію», выбрать необходимые документы и подтвердить отправку. Это избавляет водителей от необходимости делать фото документов вручную. Всё происходит в несколько кликов через приложение, что значительно ускоряет процесс.

Интеграция с Дією, по словам технического директора Uklon Александра Чумака, является еще одним шагом в направлении развития современного сервиса, поддерживающего цифровую трансформацию в стране. Это пример того, как можно обойтись без бумажной волокиты, если есть возможность использовать цифровые технологии.

Руководитель команды Дії Ирина Заболотная добавила, что всё больше украинских компаний используют возможности этого приложения для оптимизации бизнес-процессов, и регистрация водителей Uklon — еще один успешный пример этого подхода. В настоящее время через Дію уже можно открывать банковские счета, арендовать автомобили и оформлять страховки.

Тем не менее, для тех водителей, кто не пользуется приложением Дія, компания оставила старый способ регистрации, который включает загрузку фото документов вручную и ожидание их подтверждения.