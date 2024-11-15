Зареєструватися в Uklon тепер можна через Дію15.11.24
Сервіс поїздок Uklon став першим в Україні, хто інтегрував додаток Дія для спрощення процесу реєстрації нових водіїв. необхідні копії через програму Дія, вибравши потрібні документи та підтвердивши відправку.
Раніше процес реєстрації був більш складним і займав до восьми хвилин. активно розвиває свою екосистему, дотримуючись принципів digital first і paperless, що спрощує роботу як для водіїв так і для пасажирів.
Для реєстрації достатньо на сайті Uklon Driver натиснути кнопку “Додати дані через Дію”, вибрати необхідні документи та підтвердити відправку. Це позбавляє водіїв від необхідності робити фото документів вручну.
Інтеграція з Дією, за словами технічного директора Uklon Олександра Чумака, є ще одним кроком у напрямку розвитку сучасного сервісу, який підтримує цифрову трансформацію в країні.
Керівник команди Дії Ірина Заболотна додала, що все більше українських компаній використовують можливості цієї програми для оптимізації бізнес-процесів, і реєстрація водіїв Uklon — ще один успішний приклад цього підходу. .
Тим не менш, для тих водіїв, хто не користується додатком Дія, компанія залишила старий спосіб реєстрації, який включає завантаження фото документів вручну та очікування на їх підтвердження.
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Для водіїв, хто не користується додатком Дія, компанія залишила старий спосіб реєстрації, який включає завантаження фото документів вручну та очікування на їх підтвердження
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