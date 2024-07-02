Заметками Google Keep теперь могут пользоваться нескольких учетных записей на Android02.07.24
Google Keep получил обновление, которое теперь поддерживает работу с несколькими учетными записями для планшетов и складных устройств на Android.
Пользователи могут одновременно открывать два экземпляра приложения, что упрощает управление заметками из разных учетных записей. Эта функция дополняет возможность разделенного экрана, внедренную в прошлом году, и улучшает работу с заметками на устройствах с большими дисплеями.
Обновление доступно для всех клиентов Google Workspace, индивидуальных подписчиков Workspace и пользователей с личными учетными записями Google, начиная с версии приложения 5.24.242.03.90.
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