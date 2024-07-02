Нотатками Google Keep тепер можуть користуватися кілька облікових записів на Android

Google Keep отримав оновлення, яке тепер підтримує роботу з кількома обліковими записами для планшетів та складних пристроїв на Android.

Користувачі можуть одночасно відкривати два екземпляри програми, що спрощує керування нотатками з різних облікових записів. Ця функція доповнює можливість розділеного екрану, впроваджену в минулому році, та покращує роботу з нотатками на пристроях з великими дисплеями.

Оновлення доступне для всіх клієнтів Google Workspace, індивідуальних передплатників Workspace та користувачів з особистими обліковими записами Google, починаючи з версії 5.24.242.03.90.