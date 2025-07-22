Замена экрана в новых Samsung Galaxy Fold 7 и Flip 7 обойдется в минимум полтысячи евро

Замена дисплеев в новых складываемых смартфонах Samsung Galaxy Fold 7 и Flip 7 может стать ощутимым финансовым бременем для владельцев. Об этом сообщает издание Sammobile, ссылаясь на информацию от официальных поставщиков запчастей Samsung в странах ЕС.

Стоимость замены основного гибкого экрана Galaxy Fold 7 составляет 761 евро, что по текущему курсу соответствует примерно 36 900 грн. Внешний дисплей этого же устройства обойдется еще в 525 евро (около 25 500 грн). У Galaxy Flip 7 суммы ниже: 342 евро (16 600 грн) за основной экран и 207 евро (примерно 10 000 грн) – за внешний.

Цены не учитывают стоимость работы в сервисных центрах, если ремонт выполняется вне официальной сети. Кроме того, стандартная гарантия Samsung не покрывает механические повреждения, поэтому пользователям придется платить за ремонт самостоятельно.

В Украине компания предлагает сервисную программу Smart Care, которая предусматривает покрытие расходов на замену экранов или задней панели при повреждении. Стоимость годового сертификата для Fold 7 стартует от 9350 грн, а для Flip 7 – от 5500 грн.

Несмотря на повышенную прочность дисплеев новых моделей, специалисты советуют пользователям быть осторожными во время эксплуатации. В настоящее время в Украине открыт предзаказ на обе модели — стартовые цены составляют 84 999 грн за Galaxy Fold 7 и 49 999 грн за Galaxy Flip 7.